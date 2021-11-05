台江國家公園舉辦台江帶路人導覽解說培訓課程。（台江里海旅遊共好聯盟提供／劉秀芬台南傳真）

李劍峰曾是工地監工，退休後回太太娘家台南市七股區定居；黃柏恩則是七股養殖業第三代，返鄉接下養蚵工作；葉人豪原本住台南市區，因到七股教書而留下定居，他們不約而同加入台江國家公園「台江帶路人」的導覽培訓，希望能為七股的觀光旅遊發展盡一份心力。

曾文溪口溼地是國際級重要溼地，每年9月至隔年4月黑面琵鷺皆會來此度冬，台江國家公園管理處除致力於生態保育外，結合鄰近社區、漁民及業者成立「台江里海旅遊共好聯盟」，要將溼地周邊發展為環境教育及體驗觀賞場域，推出四季示範遊程，因此有了台江帶路人社區導覽解說人員培訓計畫。

台江帶路人養成班對象以七股、安南區在地人為主，希望讓生活在當地的民眾，能用自己的話說出屬於在地的故事。培訓重點包含台江溼地生態認識、濱海植物認識、台江常見鳥類觀察、養殖產業及飲食料理等，讓參與民眾將生活中習以為常的一切能結合其他專業知識，豐富在地導覽解說內容。

黃柏恩是七股養殖業第三代，2017年回家與父親一起養蚵、養文蛤，也認識了一群有志推動社區觀光、產業發展的年輕人，在協助辦理食漁活動導覽時，感覺對家鄉的了解不夠充實，因此報名參加台江帶路人的培訓。

黃柏恩說，以前在地漁民對會吃魚的鳥很反感，甚至會用鞭炮趕鳥，近幾年來，在地漁民對鳥的態度也轉為和平共存；黃柏恩參加台江帶路人培訓後，去工作的路上，慢慢會去觀察不同的鳥類，對於海邊的植物，不再只認識紅樹林，不僅自己有成長，也能用在導覽解說上。

除了招募培訓了24位對導覽解說有興趣的在地人士，台江國家公園與七股在地社區、業者、漁民、鳥會跨領域合作，新規畫了「魚見嬌客—台江冬日饗食宴」冬季限定遊程，由賞鳥專家與帶路人帶領遊客，探索黑琵棲地、享受友善養殖的美味海鮮，邀請遊客一起來聽帶路人分享最在地的生態與產業故事。