緯創（3231）第三季在客戶因應商用需求、持續加大拉貨力道下，包括筆電、伺服器及顯示器等產品線出貨皆站上今年高檔，亦推升季營收站高。惟立訊股價走跌，大幅影響緯創帳面獲利受累、季減逾八成，單季稅後每股盈餘（EPS）並降至0.3元。

緯創本業營運動能今年以逐季走升態勢增溫，尤其筆電產品在客戶拉貨力道持續強勁、努力追料趕工下，第三季出貨量再衝上660萬台高峰，亦推升其單季合併營收達2203.92億元登全年高點，雙率並較去年同期增長，其中營益率更在睽違11年後，再度回到2％以上，顯示其在本業獲利能力明顯提升。

惟緯創於9月30日提列資產評價之基準日當天，持有的立訊股價落在人民幣35.71元低水位，致緯創單季業外損益由正轉負，侵蝕稅後淨利降至8.27億元，季減逾八成、並年減超過七成。緯創前三季累計稅後淨利也因此被拖累，降至50.92億元、年減19.9％，累計EPS為1.83元。

此外，為因應營運資金運作發揮效益、並實現獲利，緯創於5日董事會中亦決議處分子公司緯穎科技（6669）之持股共4523張。依緯穎5日收盤價939元估算，該次處分持股之市值即超過42.47億元。

另一方面，緯創董事會亦擬將以18億元內的額度，與成運汽車製造簽訂股份認購意向書、參與其增資案。成運汽車為國內電動大客車、電池模組／電池箱暨三電系統整合商，近期該公司甫宣布將投資20億元、進駐中科二林園區。緯創宣布參股成運汽車後，也等同宣告其將進一步強化在電動汽車產業布局。

至於在第三季已開始投入試產的越南一廠逐漸上軌道後，緯創預計二廠將於明年上半年完工。緯創此回亦擬將再以2930萬美元內額度、新設立另一越南子公司，以因應在當地建置員工宿舍大樓所需。