告五人近來擔任饗食天堂代言人，5日舉辦記者會。他們目前手上擁4代言，人氣頗旺，但近來傳出告五人把師兄「五月天」擠下代言中華電信5G，對此，告五人緊張澄清說他們是擔任5G應用服務社群大使，「代言人（五月天）好好的在那邊供著。」

告五人主唱兼木吉他手雲安憶起剛來台北打工時，一領到第一份薪水馬上來該餐廳，大啖美食，犒賞自己，如今時隔多年，他出道後，受邀擔任代言人，直呼「意義非凡」，更笑說沒想到在今年就能實現「食物的財富自由」。

告五人私下熱愛美食，雲安、犬青自認食量一般，鼓手謙哥則是公認食量大，犬青說他們很喜歡品嚐食物味道，「我們什麼都會嚐一口，買一份大家一起吃」，雲安憶起某次去台中唱一場校園演唱會，結果當天他們連吃5餐，自虧很不好意思，「我們有時候在台上演出體能消耗很快。」

雲安和犬青穩定交往4年，被問及想婚？今年27歲的雲安笑撇說沒有這麼快要結婚，正努力拼事業，「我都還沒準備好。」犬青則同樣認為未到適婚年齡，未來如果有好消息一定會跟大家宣布，更爆料31歲的謙哥年紀比他們大，犬青打趣說：「要也是他（謙哥）先啊。」