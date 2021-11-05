許光漢跨界歌壇，籌備1年多，興奮宣告新輯將誕生，近來推出新單曲〈Soufflé〉，日前拍攝MV，他一連更換6套造型華服，打造充滿玩味、視覺衝突的專輯視覺，拍攝過程，他首次挑戰倒吊鋼絲，把整個人放心的交給專業老師指導，倒吊時仍保持冷靜、控制帥氣表情。

許光漢在倒吊時，身穿一襲挺拔的西裝，難使力狀況下，賣力的一翻再翻，敬業的他笑說：「很新鮮，把第一次的倒吊鋼絲獻給我的首張專輯。」在造型上，他套上充滿未來太空感大衣造型，更搭配一對大耳朵，及穿上特殊綠色編織上衣等，當天光定裝就需要3個人幫忙換裝，許光漢穿上後像是盔甲般難以活動，加上一頂快要遮住半張臉的大帽子，幾乎全身無法動彈。

他事後看到MV成品，十分喜愛，「無論在視覺、色調都非常跳躍，畫面也很天馬行空，希望你們也會喜歡。」他的新歌，曲風舒適、放鬆，被形容成「腦洞大開軟爛新曲」，甚至團隊在收歌時，天外飛來一筆，把歌詞裡的「Soufflé」解讀成「舒服累」諧音，十分逗趣。

許光漢表示一聽到該曲就很喜歡，也是錄製當中唱起來最舒服的一首歌，「希望你們聽完會有一種鬆鬆的感覺」，他最後呼應新歌曲，自嘲最近是「懶懶的」狀態，正忙著拍攝不同歌曲的MV，期待作品陸續推出與大家分享。

許光漢近來推出新單曲，唱出舒適放鬆感。（何樂音樂提供）