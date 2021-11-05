美國輝瑞藥廠（Pfizer）5日公布新冠肺炎（COVID-19）口服藥Paxlovid的初步試驗結果，稱只要在症狀出現的3天內服藥接受治療，因新冠肺炎住院的風險能降低達89%。

根據輝瑞公司聲明稿，在試驗中，389名在症狀出現3天內服用Paxlovid治療的新冠肺炎患者，僅有3人須住院治療、無人死亡，住院率僅約0.8%；而服用安慰劑的385名患者中，有27人住院、其中7人不幸病逝，住院率約7%、死亡率約1.8%。顯示與安慰劑相比，服用Paxlovid者因新冠肺炎住院的風險能降低達89%。

而在症狀出現5天內接受治療的607名患者，也僅有6人住院、無人死亡，住院率小幅提升至約1%；而接受安慰劑的對照組612人中，有41人住院、其中10人不幸病逝，住院率約6.7%、死亡率約1.6%。

安全性方面，服用Paxlovid和服用安慰劑的患者們，在治療中出現的不良事件（treatment-emergent adverse events）比例相似，服用Paxlovid者為19%、服用安慰劑者為21%；在嚴重不良事件（serious adverse events）中，服用Paxlovid者僅1.7%，低於安慰劑組的6.6%。

聲明稿指出，由於試驗結果顯示出「壓倒性的療效」，輝瑞將接受獨立數據監測委員會的建議，盡快將資料提交給美國食品暨藥物管理局（FDA），以申請緊急使用授權（EUA）。

輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）表示，這項新聞將改變全球針對新冠肺炎疫情的戰局；首席科學長多爾斯登（Mikael Dolsten）則表示，為該公司旗下的所有研究人員感到自豪，並感謝於全球協助輝瑞進行Paxlovid試驗的患者、人員和設施。