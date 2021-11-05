近期國際原油價格上漲、全球供應鏈瓶頸等因素，帶動各界對全球通膨升溫的疑慮。行政院副院長沈榮津依據「行政院穩定物價小組」運作機制，督導相關部會穩定物價。對此，法務部5日表示，已請台灣高檢署督導各地檢察機關，嚴查嚴辦不肖業者壟斷、囤積、哄抬物價行為。

法務部表示，為防範及遏止不肖商家或業者，壟斷、囤積、哄抬而影響交易市場秩序，重申意圖抬高交易價格，囤積包括（1）糧食、農產品或其他民生必需之飲食物品、（2）種苗、肥料、原料或其他農業、工業必需之物品、（3）另經行政院公告之生活必需用品，而無正當理由不應市銷售；或以強暴、脅迫妨害上開物品之販運；或意圖影響上開物品之交易價格，而散布不實資訊者，將涉犯《刑法》第251條第1項至第3項之「不法囤積物品哄抬價格牟利罪」，依法分別可處最重5年、3年或2年以下有期徒刑，或併科50萬元、30萬元或20萬元以下罰金。

法務部強調，凡是涉及壟斷、囤積、哄抬等犯罪行為，檢察官均將依法偵辦，法務部已請台灣高等檢察署督請各檢察機關，透過查緝民生犯罪聯繫平台，與公平交易委員會、警政等機關合作，嚴查嚴辦，以確保市場交易秩序之維持及穩定。

法務部呼籲民眾，切勿貪圖蠅利，聯合壟斷、囤積、哄抬民生物品，若涉及不法，必將依法嚴懲，以杜僥倖。