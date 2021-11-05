陳庭妮在《青春弒戀》中飾演曾是謎片網紅的舞台劇演員。（電影《青春弒戀》提供）

台片《青春弒戀》首創與知名音樂串流平台KKBOX合作開設Podcast節目，邀請導演何蔚庭與演員林柏宏、李沐、陳庭妮、林哲熹、丁寧、姚愛寗，及美術指導蕭仁傑、造型指導蕭知恩、編劇宋康欣、剪接師李蕙分別在8集節目中談論電影創作過程辛酸血淚史、角色背後的故事。

演員、導演在節目中大談真心話，李沐、陳庭妮、丁寧、姚愛寗談拍片辛苦，無預警淚灑錄音室，陳庭妮淚嘆角色觸碰內心敏感地帶，「我和Monica（片中角色名）一樣，也有想撕掉的標籤」。導演也吐露真心話，讓4位女演員相繼流淚，姚愛寗笑稱導演開的是「諮商節目」。林柏宏更自爆警局戲演技爆棚鏡頭竟是「喊Cut後的片段」，他透露：「我試片看到的當下很震驚，沒想過導演會用這一顆鏡頭，那是我在喊Cut之後轉身的動作，竟然被剪進正片裡了。」導演何蔚庭則表示：「我和剪接師李蕙都被他帶點邪氣的微笑、轉身動作所吸引，往往最驚喜的都是來自不經意的片段。」

演員集體爆料參演前全都得試鏡，在見導演前對劇本、故事一無所知，導演何蔚庭笑說「很幸運的是這6個演員都信任我，也信任我們的團隊，從碰面到試戲到確定演出，都很願意跟我們一起嘗試、創作，我們把演員當作一起創造的人，而不是工具」。李沐坦言自己對角色、演出的不確定感，「我是直到現在即將上片才漸漸理解我的角色為何做這些選擇或不做選擇，在拍片前我是萬般的不理解她為什麼這麼被動。」姚愛寗在節目中聊到一半突然哽咽爆哭，原因是談論到關於「被剪掉」這件事，她認為導演何蔚庭非常重視、同理演員的職業，她邊哭邊說：「以前從來沒有機會可以和其他導演聊到關於剪接上的考量，但這次聽到一個導演站在我們的角度去理解我們真的莫名感動。」

導演何蔚庭也節目中透露林哲熹、丁寧有許多精彩鏡頭未能放進正片非常可惜，是他自己非常喜歡的片段，林哲熹認為：「難過是一定會，但理性思考後就知道這是為了更能完整電影的故事。」對於演出「做黑的」按摩師，丁寧也在節目中大膽分享實習過程的趣事。節目也邀請到電影的「開頭」編劇、「結尾」剪接、造型指導、美術指導在節目中分享創作歷程，並解鎖一些原本電影設定中的有趣小彩蛋，例如美術團隊在陳庭妮角色的直播網站介面中帶入電影哏「同學麥阿餒」、「親愛的鄰居」等。《青春弒戀 Podcast特輯》共8集，將於11月15日於KKBOX Podcast上架。