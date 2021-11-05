關於台灣民眾黨5日發布臉書圖文評論三接遷離公投，中油表示，公投是全民一起做出政策選擇，應該奠基於科學證據與理性分析，如同該黨主席柯文哲市長反對核四重啟，相信也是在科學考量下做出的判斷。然而有關三接議題，民眾黨看法顯有誤解，中油希望能夠以科學事實澄清，讓國人在公投時，做出對國家最有利的決定。

中油強調，三接在縮減開發面積後，大潭藻礁本就保留，再外推方案則是將常年被沙埋的海底礁石影響又降到最低。若決定停建或遷離觀塘，每年短缺137億度電，只剩下燃煤發電可以補，換算下來等於是500萬噸煤，這不是恐嚇，而是數學換算向國人報告。

中油指出，依照國立中央大學依2010年至2020年的氣象資料，已推算觀塘港平均可營運天數高達341.9天，完全符合天然氣接收站的使用需求，部分人士指稱「大潭海域潮差大、海象不佳」等訊息並不符合事實，也不構成威脅。

至於外推方案的環評委員認為根據推估流速可能會造成淤積一事，在環差會議時，中油已在現場透過水工模型解釋，外推方案可增加沿岸流速，反而可以減輕藻礁淤砂。重大工程由於複雜度高，專家小組要求補件再審也是常見情況，一次通過反而比較少見。

此外，中油也澄清，台電總經理所稱的2.4%備轉容量率，指的是更新後的大潭91萬瓩7號機，但三接供氣影響最大的，則是新增的8號及9號機，合計220萬瓩，占備用容量率近6％。

關於護礁盟陣營多次看到電力機組上線就表示有電，中油強調，天然氣機組需天然氣發電，就像瓦斯爐要有瓦斯才能用一樣，其他接收站的氣源卸儲量都有物理極限，管線的輸送能力更是有其限度。這些正是需要三接就近接氣、供氣給大潭電廠新機組的原因。