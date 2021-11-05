友通資訊（2397）公佈2021年第三季合併財報，第三季合併營收為37.4億元，季增14％，年增83％。歸屬母公司稅後淨利0.71億元，季增 8％，年減33％，每股盈餘0.62元。累計2021年前三季合併營收為90.19億元，每股盈餘1.75元。

受到上游缺料漲價的遞延效應，以及友通第三季遷移廠房產生額外製造成本，影響第三季毛利率。由於反映成本的產品調價已陸續完成，缺料問題也逐步緩解，毛利與獲利預期將緩步回歸正常水準。而隨著年底桃園廠房製造能量到位，PCBA與系統組裝產能都將大幅提升，加上就近與佳世達集團製造資源整合，加速擴大生產動能與彈性。

友通也同步公告人事異動案，由於集團職務輪調，自11月10日起，將由其陽科技原營運長蘇家弘接任友通總經理，蘇家弘曾擔任佳世達智能方案事業群研發及營運處長，於IPC與ICT產業均有深厚的背景與經驗，未來友通與其陽間的資源整合與業務合作也將更加密切。