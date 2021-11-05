美媒「底特律新聞」3日報導，隨著台海緊張情勢不斷升級，若台灣海峽爆發戰爭，不僅顛覆區域政治與經濟穩定，更改變大陸在全球權力布局。但專家卻憂心，這場戰爭恐讓因新冠肺炎而千瘡百孔的全球半導體供應鏈，再度拉響警報。為此，各國企業開始試圖讓晶片供應多元化，避免戰爭爆發導致供應鏈中斷。

歷經1年來因新冠肺炎而造成的短缺，若是晶片供應再次中斷無疑讓全球汽車製造商頭皮發麻。更讓人擔心的是，台灣生產全球65%的晶片，更是全球最大的半導體企業台積電的所在地。一旦爆發戰事，後果不敢想像。

根據顧問公司AlixPartners LLP統計，新冠肺炎大流行已引發供應鏈的瓶頸。截至2021年，汽車產業在全球損失已破2100億美元，並造成770萬輛汽車的生產損失。

報導引述專家看法，認為如果美國決策者處理兩岸政策不善，晶片短缺的問題恐加劇並導致災難性後果。美國戴維森學院教授任雪麗（Shelley Rigger）表示，「台灣海峽的戰爭肯定會讓台灣半導體製造業關閉一段時間。全球工業將為北京對台灣任何形式的軍事行動，付出巨大的代價。……我們需要避免這種惡果」。

※晶片緊縮

專家建議，台海戰事將強有力地威脅並提醒企業與決策者，應在全球其他地區建立晶片供應。

根據AlixPartners LLP統計，台灣擁有全球約65%的半導體代工廠。第二大代工廠則為南韓，卻僅有18%，而中國大陸僅擁有全球6%的代工廠；但是，南韓與北京也可能受到台灣海峽的戰爭影響，想仰賴這三者以外的全球其他國家，其他國家卻僅擁有全球11%的晶片生產廠。

華府兩黨的政策制定者都擔心，北京可能會與美國競爭經濟霸權；包括在未來電動車等領域中，都可看到美中爭霸的影子。許多美方人士憂心，如果能透過政治優勢阻撓美製造商，北京絕不會放過這種機會；控制台灣恰好能強化大陸在這方面的槓桿。

汽車業諮詢公司ZoZo Go執行長鄧恩（Michael Dunne）表示，美中經濟角力迫使華府面對新現實。原本美方的盤算是大陸會愈來愈融入全球經濟，按國際標準作做事，自此人人都能過著幸福的日子。但事實卻不是如此，如今警鐘已然響起。

※生產足跡多元化

貝恩戰略顧問公司（Bain and Co.）霍克（Anne Hoeker）表示，當前晶片企業正針對前述趨勢做出回應；包括台積電選擇在鳳凰城設立新工廠，英特爾也宣布要在歐洲與美國展開數十億美元的新投資，全球第4大晶圓代工廠格羅方德（GlobalFoundries，又稱格芯）也宣布在美國公開招股。(IPO)

霍克分析，「幾乎所有製造商都投入大筆資金讓半導體生產足跡多元化；不幸的是，這需要時間，你無法一夕之間改變半導體的產能，而這也是半導體荒為何讓人憂心的原因之一」。

她點名汽車產業，強調半導體供應的不穩定對該產業的殺傷力更大。因為，在所有用於汽車生產的晶片中，成熟製程的晶片僅占一小部分；況且，汽車成熟製程晶片的獲利不如電子消費產品的晶片有利可圖。

※美對陸政策恐遭扭轉

不過，但就目前經濟情勢來看，美、中、台經濟緊密交織，爆發衝突對各方都有害。這也是大多數的外交政策專家都認為，為何大陸很難在短期內對台發動直接武力攻擊，畢竟他的政治與經濟也會受到傷害。

但鄧恩認為，即使如此，半導體短缺的惡化不但產生經濟壓力，一旦兩岸爆發戰爭，美國也可能因此改變抵制大陸入侵的做法。「它就像新型石油，占據關鍵地位，潤滑全球經濟。任何威脅晶片的供應，都可成為國家安全威脅」。