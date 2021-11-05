家樂福量販店邀請活躍於酒類社群平台的7位達人公開個人微醺私房推薦。（家樂福量販店提供／馮惠宜台中傳真）

台灣超市龍頭全聯併購大潤發量販店引爆台灣量販店生死戰，值電商通路最大檔1111光棍節來臨在台中有北屯店、大里店兩家據點的大買家量販店祭出國家級邊緣人加碼券；另家連鎖量販：家樂福則打出零死角酒展，還在限定店辦微醺之夜，邀請達人店內分享私房酒單。

國內零售通路版圖因疫情帶來的宅經濟、宅生活衝擊，電商通路鯨吞蠶食下，近日紛紛傳出併購消息，風雨飄搖下，各家業者促銷力道加大；大買家量販店推出「邊緣人不孤單活動

」，11月6日至11月15日，只要身分證末2碼符合未被抽中的27組號碼，來大買家量販店出示身分證，即可免費贈送「大買家400元滿額折價券」，享受當邊緣人的小確幸。

活動期間身分證末2碼只要符合以下27組號碼，「05、10、16、20、24、25、26、27、33、38、41、42、43、58、62、63、66、68、74、77、80、83、84、86、90、94、99」，即可獨享「大買家400元滿額折價券」，贈送內容為4張「大買家100元滿額折價券」，每張消費滿1000元，憑券即可直接折抵100元。

家樂福則是5日起精選千種酒款舉辦酒展，除全台限量的珍稀酒款，還創連鎖通路之先引進素食酒款，並邀請活躍於相關社群平台的七位達人張治（Ｔ大）、徐培芬（Vivian）、小資男女的紅酒筆記本、林澧竣（Eric）、安東（Anton）、吳祥毓（GAMA）、盧彥廷（Vincent）提前試飲超過百種品項，希望讓消費者樂飲不踩雷。

家樂福酒展期間限定店亦舉辦微醺之夜，邀請達人店內分享私房酒單，分別為11月5日、11月13日為天母、新店、文心、鼎山店，11月6日為經國、彰化、安平店，11月7日、11月14日為內湖店。

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