KPMG安侯建業5日指出，進期台日雙方財政部對該跨國集團預先移轉訂價及利潤配置達成共識，並於今年11月簽訂第一件台日雙邊預先訂價協議（BAPA）。

本次第一件台日雙邊預先訂價協議，台灣主管機關為財政部及中區國稅局與日本主管機關間歷時約四年馬拉松式談判，在台日對案件見解有所不同之時，我國均積極對各項困難議題協助找出適法適情之方向，甚至為能尋求解決方案台日雙方之不同看法，前任局長甚至親率承辦團隊赴日本進行協商，盡力促成台日雙邊預先訂價協議之簽訂。

我國與日本簽署租稅協定自2017年起生效以來，兩國企業均透過適用租稅協定享有互利互惠之租稅便利，近期於租稅協定之適用上又取得重大突破，經跨國集團主動提出申請，成功完成首宗BAPA案例。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所執行董事許志文會計師指出，台日預先訂價協議之簽訂，等同預先告知該跨國集團於台日兩地企業應配置之利潤，只要納稅義務人依協議辦理，即可避免查核或跨國利潤被重覆課稅之風險，對台日稽徵機關亦可節省稽徵成本，可謂雙贏。

KPMG稅務部營運長陳彩凰表示，雙方預先訂價協議因涉及兩個租稅管轄區，除涉及國際法令規範外，還需考量國內法令可否搭配適用。另協議涉及之移轉訂價利潤配置便像是蹺蹺板，一端利潤增加勢必降低另一端之利潤，又為台日雙方首度就此類議題進行協商，困難度不可謂不大，惟中區國稅局卻可在兼顧堅持原則及彈性變通之下，與日方逐一解決各項議題取得共識簽訂合約，實在難能可貴。

陳彩凰指出，日本為我國前幾大貿易夥伴及外資與技術的重要來源之一，兩地企業間跨境交易頻繁，可能因租稅管轄區不同衍生重複課稅，本次台日雙邊預先訂價協議首度簽訂，跨國企業可以考量比照申請適用，對於強化租稅穩定及降低相關租稅風險，實為一重要里程碑。