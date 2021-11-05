受惠於元宇宙（metaverse）概念持續發酵，令繪圖晶片巨擘輝達（Nvidia）股價飆漲、市值勁揚。富國銀行（Wells Fargo）4日發布報告指出，輝達在協助打造元宇宙方面扮演關鍵角色，並將目標價格從245美元調升30％至320美元。

受此消息激勵，輝達周四股價盤中一度觸及313.64美元新高，帶動市值突破7500億美元，終場漲幅收斂至12.04％，每股報298.01美元，今年迄今累漲逾134％。

富國銀行分析師給予輝達「加碼」的投資評等，並將目標價一口氣上修至320美元，原因在於看好該公司將是「橫跨各種垂直應用程式、推動元宇宙發展的推手與平台」。

富國銀行認為，在未來五年內，元宇宙可望為輝達帶來100億美元商機。該銀行預估，最多將有2000萬名設計師與工程師在輝達開發的「Omniverse」平台尋求合作機會。這是輝達專為虛擬協作與即時模擬打造的開放平台。