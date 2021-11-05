民進黨前主席施明德日前爆料表示，民進黨創黨主席江鵬堅曾跟他坦白自己是臥底的調查員。接著再爆料，江鵬堅當天也說，謝長廷也是臥底。資深媒體人黃暐瀚表示，他終於在施明德的臉書看到最後一塊拼圖。

施明德4日在臉書PO出一篇「懇求被告書」，其中一段提及，「2000年那一夜，江鵬堅向我告白時，同時也坦白對我說了，你也是。所以，你聽到江鵬堅向我告白了，你一定聯想到江鵬堅也會告訴我實情，你的底細。你才迫不急待立即跳出來替江鵬堅否認。我已經公開對你說了：『如果你不是特務，你怎麼知道誰是，誰不是？』」

黃暐瀚5日在臉書貼文表示，他不知道施明德說的是不是真的？不過他能懂為什麼施明德會這樣堅持。

黃暐瀚接著表示，施明德曾在2015年接受專訪時透露，當年代表國民黨和美麗島政團談判的國民黨大老梁肅戎曾表示，幫雷震辯護是蔣介石的意思，最後演了一場檢察官代表政府，辯護律師也代表政府的審判，蔣介石就可以完全控制。

黃暐瀚指出，梁肅戎幫雷震辯護，居然是老蔣總統的意思︰江鵬堅幫林義雄辯護，居然也是調查局出身。然後最後一塊拼圖，他終於從施明德的臉書看到，原來那個晚上，江鵬堅告訴施明德，謝長廷「也是」。該文中施明德求告，接下來就看謝長廷告不告了。