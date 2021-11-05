麗豐-KY（4137）雙喜臨門！不僅10月營收以5.65億元，年增28.25％、前10月營收43.31億元，交出年增42.22％佳績；董事長陳碧華也以經營績效、品牌形象等多面向評比，榮獲《哈佛商業評論》首屆「最佳女性CEO。

根據2020年女性治理白皮書指出，台灣女性董事長及總經理加總僅約250位左右，《哈佛商業評論》(Harvard Business Review; HBR)全球繁體中文版，兩年一次調查台灣上市櫃公司「最佳績效 CEO」，今年首度進行「上市櫃女董事長20強」的調查，麗豐-KY以EPS平均值、累計ROE成長率及品牌形象、整體營運等各面向均表現突出，名列上市前15大的榮譽榜，陳碧華也在市櫃女性CEO中脫穎而出。

營運表現耀眼的麗豐，上半年EPS已交出8.03元佳績，坐穩美容保健品族群獲利王寶座，首由於該公司今年業績逐季走高，法人看法下半年依舊可交出亮麗獲利成績，是該族群首家獲利回到2019年水平的公司。

麗豐受惠疫情趨緩帶動美容事業營運回溫，不僅實體通路的消費穩定恢復中，另再加上電商通路購物節活動前哨戰的催動下，旗下四大品牌「克麗緹娜」、「RnD璦緹」、「雅樸麗德」、「新美力」等各項重點產品出貨暢旺，齊步貢獻10月營收站穩1億元人民幣以上，為今年第四季營運打下強心針，法人預期今年整體營運逐季增溫，單季獲利也有機會挑戰今年高峰。

陳碧華表示，全球美容保養市場規模急速放大，且走得如此快時尚，麗豐集團不僅引領市場潮流，且讓全通路的各項產品深植消費者人心，目前「克麗緹娜」在全球總加盟店數已達4966家，且以「美」所環繞的聯合艦隊，「RnD璦緹」美甲美睫、「雅樸麗德」醫美及抗衰診所、「新美力」電商平台等，皆已針對不同年齡的客層群，積極與日本、瑞士、兩岸三地的生物科技團隊合作開發，運用創新科技開發各種抗衰逆齡等優質美容保養品。

積極擴大產品面向的麗豐，範圍涵蓋以「全齡、健康」為導向，積極引進「水、微生態、再生醫學」等多元化產品線，在集團積極打造的「品牌+產品+通路」經營量能下，營運將再創高峰！