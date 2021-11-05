台股十月大幅震盪，高低點落差逾900點，外資也嚇傻退出觀望。金管會證期局5日公布2021年10月外資最新動向，整體外資轉淨匯出1.58億美元（約44億新台幣），終止連二月的淨匯入，證期局表示，匯出金額並不多，顯見外資仍對台股有信心，等待更好時機進場。

今年整體外資在8、9月累計淨匯入29.47億美元，市場原本預期第四季傳統旺季，外資會持續淨匯入，然而10月卻轉為淨匯出。證期局官員分析，2021年10月呈現淨匯出的原因，評估可能與「市場預期美元升息、近期台股盤整，外資賣超」等因素有關，不過，匯出金額僅1.58億美元，約新台幣44億元，顯見外資對台股基本面仍有信心，仍在等待進場時機。

不過，若是看過往統計，十月通常是外資大舉流入、卡位居多。以去年同期來說，外資單月累計淨匯入就達約20.82億美元，若相比近五年同期表現，僅2018年10月外資是呈現淨匯出，其餘都是淨匯入金額約10億至40億美元不等。

截至10月底，境外外國機構投資人、華僑及外國自然人累計淨匯入約2187.06億美元，約新台幣6兆元，表示外資留在台灣投資的金額仍高，逢低加碼機會高，依舊是股市主要資金動能之一。

去年因為新冠肺炎等因素干擾，全年外資賣超上市櫃股票5495.8億，全年外資及陸資合計淨匯出50.55億美元。但今年據金管會統計，截至10月30日止，外資累計賣超上市股票約新台幣5424.43億元，累計賣超上櫃股票約新台幣280.26億元。

但若看前十月外資累計仍是淨匯入102.01億美元，代表外資雖賣超台股，資金還是留在台灣，並未大量匯出，十月雖小幅流出，但第四季為傳統旺季，全年應可能維持淨匯入。

至於陸資10月單月淨匯出約0.11億美元，到10月底累計淨匯入餘額為0.29億美元，存量持續維持低檔。今年前十月陸資累計賣超上市股票16.45億元，賣超上櫃股票4.41億元。