理膚寶水安心舒敏法式醫美禮盒，優惠價2160元，買「多容安舒緩保濕修護精華20ml」、「多容安舒緩濕潤乳液40ml」送 多容安泡沫洗面乳125ml。（理膚寶水提供）

理膚寶水台中品牌快閃店開幕剪綵，(左)台灣萊雅專業醫學美容事業部總經理 陳瑞青Andrea、(中)理膚寶水品牌大使 林柏宏、(右)蝦皮購物品牌行銷部長 廖君凰Pauline。（理膚寶水提供）

理膚寶水品牌大使林柏宏在安心實驗工廠現場照。（理膚寶水提供）

理膚寶水極效三重酸煥膚精華30ml，1580元。（理膚寶水提供）

理膚寶水多容安舒緩保濕修護精華20ml，1280元。（理膚寶水提供）

為迎接1111購物檔期，理膚寶水與電商「蝦皮購物」攜手合作推出二大明星精華法式醫美禮盒，戲劇男神、理膚寶水品牌大使林柏宏也應邀站台，他表示，自己的肌膚比較容易出油且有敏感問題，所以他會把「安心小藍瓶」和「三酸煥膚瓶」交錯使用，才不會造成拍戲或工作時上妝的困擾。

理膚寶水品牌大使的林柏宏說，現在防疫生活都要天天戴口罩及噴酒精，很容易會有口罩痘或是肌膚敏感的問題發生，他貼心提醒大家，每天在符合規定且安全的地方拿下口罩後，要記得好好清潔以及作好舒敏保養，才不會讓敏感問題愈來愈嚴重，定時作肌膚檢測。

醫學美容保養理膚寶水LA ROCHE-POSAY在台中大遠百前廣場推出全新「理膚寶水品牌快閃店」升級免費高階醫美肌膚檢測，結合法國理膚寶水生產線專業工廠元素改裝成「理膚寶水安心實驗工廠」讓消費者可以感受理膚寶水在生產過程嚴謹專業製程新奇體驗。

除了在活動前兩日11月5日到11月6日與蝦皮購物合作快閃店之外，在11月7日到11月8日再由佑全保健藥妝連鎖藥局接手進駐理膚寶水品牌快閃店，多位專業藥師提供現場產品與肌膚問題諮詢，「理膚寶水品牌快閃店」從11月5日起至11月8日連四天於台中大遠百舉辦，凡於活動期間參加活動的消費者，就有機會免費獲得「線上預約禮」、「早鳥排隊禮」及「打卡拍照禮」等多項優惠回饋，完成肌膚檢測即可獲得為肌膚量身訂製的免費試用保養組。

在11月7日至11月8日快閃店活動現場，理膚寶水與佑全保健藥妝連鎖藥局獨家合作推出修復、保濕及防曬三大優惠產品組合，無論線上線下購買消費，都可以盡情享有不同優惠回饋。