2021國際智慧城市論壇「科技防疫 x 零碳經濟 打造智慧韌性城市」今（5）日登場，邀集國內外產官學界專家從不同面向分享智慧城市的國際趨勢及產業實務經驗。

本次論壇聚焦於「科技防疫」與「零碳經濟」兩大主題，除安排專題演講，下午場更同步進行臺日線上交流。台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙分享智慧健康防疫照護的發展，提出後疫情時代智慧醫療防疫重大應用，包括個人化數位雙胞胎、物聯網、人工智慧與機器學習、機器人與區塊鏈等面向。

資誠聯合會計師事務所暨聯盟事業副執行長劉鏡清則剖析疫情變局下如何迎戰數位時代新經濟，強化政府韌性，並提供國際上的具體作法及趨勢。

華電聯網副總經理鄭炤仁分享智慧政府運用科技防疫的風險與挑戰，包括智慧城市架構、科技防疫及資訊安全三大面向，並強調資訊安全是智慧城市的基礎。捷睿智能公司智能安控部資深副總羅健誠探討科技防疫與數位轉型下的資安挑戰，點出駭客威脅的風險，呼籲透過導入零信任機制及資安法規，避免智慧城市被科技綁架。

新北市長侯友宜表示，在新冠肺炎肆虐下，世界主要城市都強調韌性，在面對多重壓力跟挑戰時，智慧城市融合科技、數據、人性，是城市運轉的基礎，是面對危害的保護力，是所有超前部署的根基。

他說，「2030減碳50％，2050淨零碳」是對新北市民的承諾，最重要的關鍵是智慧城市的基礎建設，新北市智慧城市的核心是以人為本，目標是實踐永續發展與優質生活。