屏東一名劉姓男子將車臨停在機慢車道遭警方開罰300元，他則以法規所指「臨時停車」是指未停滿3分鐘為由提起行政訴訟。屏東地院審理時，法官指出，男子誤解了法條的意思，且該處本就不容許臨停，駁回上訴。

判決書指出，劉姓男子於3月間將車子停放在屏東市區一路段，遭到民眾檢舉，因「不靠緊道路右側臨時停車」被警方開罰300元，但劉男不服，遂提起行政訴訟。

劉男列舉法規，指「臨時停車」為車輛因上、下人、客，裝卸物品，其停止時間未滿3分鐘，保持立即行駛之狀態，但民眾以行車紀錄器檢舉他，檢舉人行經該路段時最多就花費5秒的時間，他很可能沒停滿3分鐘就離開，且透過檢舉照片可見，該處剛好設有告示牌，他在不撞到告示牌的前提下已經盡可能地靠右臨停，並無違法。

對此，高雄區監理所表示，在接送未滿7歲兒童、行動不便之人上、下車時，只要保持立即行駛狀態，且停止時間未滿3分鐘的前提之下，才屬於臨時停車，並非「未停滿3分鐘」就能算是臨時停車，認為是劉男誤解法規。

屏東地院法官認為，劉男臨停時佔去機慢車道，明顯阻擋了機車行駛動線，使機車須繞道而行，顯然沒有其所稱的「靠右臨停」，且該處並不容許任何車輛臨停，縱使有符合臨停的規定，也得在合法的地方才能臨停，認為劉男誤會了法規，最終駁回上訴，仍須依法繳納300元的罰鍰，另須繳納裁判費300元。可再上訴。