近日在華盛頓舉行的第12屆阿斯彭安全論壇（Aspen Security Forum）上，新加坡國防部長黃永宏在回答主持人阿斯彭戰略集團聯合主席奈（Joseph Nye）的提問時表示，台灣問題是一條深紅線。各國應該遠離這條深紅線，因為靠得太近，就會有誤判形勢的可能。

據新加坡《聯合早報》報導，黃永宏近日出席阿斯彭安全論壇時，曾任美國國防部助理部長、哈佛大學教授的主持人奈伊問他：「是否擔心美國目前處理台灣問題的方式？此一過程中是否可能出現形勢誤判？」。

黃永宏答稱，各國應該遠離這條深紅線，因為靠得太近，就會有誤判形勢的可能。他後來接受亞洲新聞台（Channel NewsAsia）時還表示，「如果為了台灣動武，我想到時無論是什麼局面都不會有贏家，不僅是美國和中國，東南亞甚至是全球都會陷入混亂。所以我的勸告是應該避而遠之。」

除了台灣問題，黃永宏還說，「中國在過去一、二十年來成為驅動亞洲經濟發展的引擎，新加坡和其他東南亞國家都得益於中國和美國在這個區域的影響力。各國都不希望選邊站，既然大家都從中美兩國身上受益，為什麼要選邊？

大陸國務委員兼外長王毅在羅馬會見美國國務卿布林肯時指出，台灣問題是中美之間最敏感的問題。一旦處理失誤，將對中美關係造成顛覆性、全域性破壞。最近一段時間，台海局勢再次緊張，美方多次稱這是中國改變現狀所造成的，這完全不是事實，而是對國際社會的嚴重誤導。

王毅強調，台灣問題的真正現狀是，中國只有一個，台灣是中國的一部分，大陸和台灣同屬一個國家。歷史經驗已經多次證明，任何對這一現狀的改變，都將嚴重損害台海穩定，甚至製造台海危機。我們要求美方奉行真正的一中政策，而不是假的一中政策；要求美方履行對中方所作的承諾，把一中政策真正落實到行動上，而不是說一套做一套。