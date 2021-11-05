「第20屆台中市金手獎」不受疫情影響，今年依然吸引52家企業報名、創歷年新高！20家績優中小企業經嚴格審查脫穎而出獲獎，今（5）日舉辦頒獎典禮，台中市長盧秀燕出席感謝所有隱形冠軍，肯定企業攜手努力拚經濟，為台灣、台中創造經濟奇蹟！

盧秀燕表示，台中市金手獎是全國唯一由地方政府創辦的經濟獎項，為經濟領域的最高榮譽，歷屆得獎企業在台灣備受肯定，今年金手獎報名廠商創歷年紀錄，共選出20家績優中小企業；金手獎20年一路走來，共選出352家績優企業，讓台中市金手獎成為全國最重要的企業獎項。

盧秀燕還說，中小企業製造業都是隱形冠軍，在工作崗位上努力研發生產，為台灣、台中拚經濟，拚就業機會，所以能夠創造世界經濟奇蹟，努力經營的成績應該被肯定，大家都是世界冠軍！

台中市工策會總幹事黃于珊指出，今年報名家數創歷年新高，象徵台中市金手獎不僅有20年的傳承，更具創新的吸引力，此次參選企業開始實踐二代傳承，讓公司經營和新的創意融合，再創高峰。

台中市金手獎得獎廠商協進會理事長洪欽瑞表示，金手獎創立於2002年，希望鼓勵在地企業卓越精進，提升競爭力，成為地方經濟發展火車頭，一轉眼邁入20年，在疫情衝擊下，全體評審委員在防疫安全、公平、公正原則下評審出20家績優企業。

工策會表示，疫情期間，感謝台中市金手獎得獎廠商協進會捐贈1.5萬劑快篩試劑，全力協助市府共抗疫情，20周年更頒發「功在金手」感謝15位歷屆理事長的付出，讓台中市第三季經濟指標共8項獲六都第一。

今年榮獲金手獎殊榮的20家企業，分別為台華精技、德川機械、舜鵬科技、家豐工業、葉興機械、八結國際、明椿電氣、竣（馬業）企業、寶嘉誠工業、旻成齒輪、層層包裝事業、博琝實業、群祐機械、久鐵工業、潭子精密機械、經緯度企業、上好印刷、玉鼎電機、龍興生化、全豐鐵工廠。

此外，今日也頒獎感謝歷屆15位理事長，包含井田制藥董事長柯朝枝、美旗食品董事長周子良、明宜工業董事長賴阿菊、先麥食品董事長吳生泉、台灣植物奈米生技董事長黃淑彬、瑞隆地板木業董事長陳俊男、僑光鐵工廠董事長張瑞芝、馥民實業董事長林秀玲、喬懋機電董事長陳舜源、耿舜企業董事長謝舜星、琪泰工業董事長林木棋、立穩機電董事長羅光斌、正鎘工業董事長林松源、智茂電腦科技董事長董文榮、青輔實業董事長洪欽瑞。