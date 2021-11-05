華南金融集團參與「FinTech Taipei 2021台北金融科技線上展」，傳達與客戶「零距離服務」的理念。因應金融科技發展與數位化浪潮，華南金融集團採行AI+API雙核心策略，透過集團內外部資料蒐集的數位軌跡，運用大數據分析了解客戶需求達到最佳化精準行銷，並全方位應用AI科技為客戶打造全通路、一致性的客製化金融服務體驗。透過API跨業策略性合作，與其他領域合作夥伴打造場景金融及生態圈，客戶在哪裡，華南的金融服務就在那裡，與客戶「心零距離」。

華南金控總經理羅寶珠表示，「貼近客戶的心，打造零距離的服務，是華南不斷前進的方向」，此次舉辦「華南FinTech 翻轉思維」線上分享會，由主播路怡珍連線訪談，以3大翻轉思維專題，與10位華南金融集團的專家齊聚空中，分享華南金融集團如何將FinTech金融科技翻轉為淺顯易懂的服務，打造出與客戶零距離的貼心商品。

華南金融集團分享值得民眾關注的便利金融服務，從貼近年輕人喜好的數位帳戶，到透過AI大數據的理財法為自己預備退休金，華南翻轉思維的關鍵「只要透過隨身裝置，人人都能享有提升財富高度的金融服務」。線上三大專題內容豐富，包含：「專題一：百年銀行的數位革命與產物：數位帳戶＆數位支付」、「專題二：全民便利的數位服務，打造便捷的數位平台」、「專題三：AI讓金融商品更貼心？如何靠AI擬出投資神策略」。

「隨身就能取得一切金融服務」是華南翻轉思維的啟動宣言，讓你遇見9大提升財富高度的服務，包括：1.一指開戶高存利「SnY數位帳戶」；2.新一代國民神卡「Rich+富家卡」；3.一手擎畫理財規劃的專屬APP；4.AI智能理財「好基智」-量身打造最適化之投資組合；5.隨時跨域又便利的網路投保；6.「米得寵寵物保險」-為你的毛小孩多一份保障；7.「雲端下單、移動停損停利、ETF診股及MIT觸價通知」，讓你輕鬆交易無須盯盤的4大投資利器；8.運用大數據智能分析挖掘價值股，讓你的基金投資穩豐收；9.獨家日圓匯率期貨，拉近我們與東京的距離。

自即日起至11月25日民眾可透過FinTech線上專區取得3大專題9大不可錯過的金融服務資訊。更不要錯過「華南銀行 嘩仔一路發」臉書及YouTube的影音分享會，線上觀看並參與留言，週週都有不同抽獎活動大放送，邀請民眾把握機會，透過華南FinTech翻轉思維分享會，提升自己人生財富高度。