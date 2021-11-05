高顏值男星施柏宇向來是少女心中的白馬王子，昨日出席喬治傑生（Georg Jensen）SOGO忠孝店開幕剪綵活動，現場湧進大批粉絲，擔任一日店長的他親手為女粉絲佩戴項鍊、手環和戒指，緊張到渾身飆汗，他笑說這是他第一次為女生戴珠寶，他的歷任前女友們都沒享受到這樣的「特殊待遇」，讓幸運女粉絲當場羞紅了臉，直呼好幸運。

喬治傑生FUSION系列k金白金鑲鑽戒指，20萬2500元。（Georg Jensen提供）

施柏宇以疊戴的方式佩戴喬治傑生FUSION系列戒指、項鍊，並混搭OFFSPRING珠寶，再加上一只Koppel Grande Date年曆表，更添紳士品味，他表示非常喜歡喬治傑生FUSION系列珠寶的設計理念，可以單一佩戴，也可疊戴成套，就像他挑戰不同角色的演出，不僅可以磨演技，還可讓自己的生活、職涯變得更加豐富。

喬治傑生SOGO忠孝店開幕獨家販售DAISY系列純銀鍍金白色搪瓷耳環，1萬5000元。（Georg Jensen提供）

喬治傑生家飾用品櫃位很早就進駐SOGO忠孝店，業績相當亮麗，如今更加碼在一樓精品區再開一家珠寶專賣店，並針對東區商圈的年輕族群，店內以輕珠寶為主力商品，開幕期間將在SOGO忠孝店推出獨家限定DAISY系列珠寶，該系列珠寶源自1940年品牌獻給丹麥小公主的誕生禮，因小公主的小名就叫DAISY（小雛菊），因此以雛菊的花型打造一系列的珠寶，充滿盎然春意。

喬治傑生SOGO忠孝店開幕獨家販售DAISY系列純銀鍍金白色搪瓷項鍊，1萬500元。（Georg Jensen提供）

儘管疫情和網購重創實體零售通路，但喬治傑生仍決定加碼擴增實體店面，但會結合虛實通路的優勢、雙向並進，未來消費者只要在網站看到喜歡的珠寶款式，可直接與店上連線，透過視訊鑑賞珠寶，再決定要網購或是親赴店上取貨，讓消費者採購珠寶更加安心。