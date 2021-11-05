「ITF台北國際旅展」今（5日）起至8日在台北南港展覽館登場，共有近40個國家及地區參加，國人熱愛的日本與韓國今年擴大參展規模。其中，今年贈送大量疫苗給台灣後使得「台日友好」議題更熱，日本館這次有20多個單位參加，許多單位也都舉辦打卡按讚、填問券就贈送日本小禮的活動吸客。

日本館許多攤位都有打卡按讚、填問券等就贈送日本小禮的活動。（何書青攝）

熊本・高雄交流促進顧問朱俊彥表示，台灣對於日本贈送疫苗的感謝，已傳達到熊本縣，像是熊本市內商業設施、其他多處地方都協助張貼台灣表達感謝的海報，熊本縣也十分期待旅遊解封時能迎來台灣遊客；這次展期在每日固定時段都準備了活動，參與的民眾有機會將熊本熊的可愛伴手禮帶回家。宮崎縣觀光協會則安排了穿著日本神話古裝的人員和鳥居造景，供民眾拍照，若填問券就隨機送「御朱印帳」、吉祥物貼紙等禮品。

ITF旅展的日本館有20多個單位參展，熊本縣攤位展示許多特色伴手禮，也會定時舉辦有獎活動。（何書青攝）

東京觀光財團設置神社中的經典繪馬架，讓民眾索取特製繪馬許願卡寫下心願、懸掛卡片，完成後還能拿小禮物，東京觀光財團表示：「希望藉由這次繪馬活動讓民眾寫下日後去東京旅遊想做什麼事，一起期待再去日本的那天，這次我們也為了這次旅展特別設計了磁鐵要送給來參加活動的民眾。」

東京觀光財團旅展現場設置神社中的經典繪馬架，並提供免費繪馬許願卡可填寫、懸掛。（何書青攝）

這次韓國館以「韓國觀光慶典」布置攤位，活動相當豐富，還設置郵輪特區，民眾可透過AR效果獲得與5大港口城市擇1風景的合成美照；另有闖5關就能拿獎品的活動，讓現場人龍不斷。韓國觀光公社表示，韓國雖尚未開放觀光，但已於11月標榜與疫情共存，目前韓國商家已恢復正常營業及內用，且開放已施打2劑疫苗的國外商務客及留學生免隔離。