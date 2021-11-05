新北市政府本規畫於中和區民安街運動場興建「銀新生活城」，因民眾反對而停止，近日又傳出中央有意在該處興建社會住宅，周圍住戶相當憂心運動場將消失。新北市議員陳錦錠表示，4日在市政總質詢時已當面向市長侯友宜反映，盼市府要將地方心聲明確傳達給中央政府。

據悉，該址原為國防管理學院操場，學院搬遷後操場改由中和區公所管理，開放給民眾運動休憩，面積約1.44公頃、全為國有土地。

該址於2019年8月獲國有財產署同意合作改良利用計畫，市府擬採BOT方式興建「銀新生活城」，作為長照、醫療、診所、運動休憩的全齡生活場域，最終因民眾反對停止。

近來又傳出中央有意在該址興建社會住宅，解決民眾居住問題，周圍住戶群起反對，認為運動場得來不易，不該輕易改建。

陳錦錠指出，4日利用市政總質詢時已當面向市長反映，民安街道路狹小、車潮眾多，若再興建社宅，當地民眾將面臨更嚴重的交通黑暗問題，盼市府要將地方民眾心聲真實反映給中央，可以另覓他處興建社宅，持續保留運動場讓周圍住戶有更好的生活品質。