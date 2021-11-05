尋求達成減碳目標的蘇格蘭格拉斯哥氣候峰會，將矛頭指向最會產生溫室氣體的煤炭，4日新增23國在峰會上允諾將煤炭逐步淘汰，但中國、美國、印度、澳洲等用煤大國仍未承諾棄煤。

第26屆聯合國氣候變遷大會（COP26）召開，為的是設法達成全球均溫升幅控制在攝氏1.5度內的目標，而欲達標全球須在2050年前實現淨零排放。但研究顯示全球二氧化碳排放量回升，接近疫情前的水平，抗暖化面臨更嚴峻挑戰。

去年新冠疫情爆發，多國經濟活動幾近停擺，全球排碳量少了5.4％，但「全球碳計畫」（Global Carbon Project）新提出的報告預測，今年排碳量回升4.9％。

燃燒煤炭產生的溫室氣體，是導致氣候變遷的最大單一因素，如何讓全世界逐漸擺脫煤炭，被視為實現全球氣候目標的關鍵。

周四的COP26上，多了印尼、波蘭、越南等23國，允諾加入「脫煤者聯盟」（Powering Past Coal Alliance，PPCA），逐步淘汰燃煤發電，停止興建燃煤電廠。

COP26的英國籍主席夏瑪（Alok Sharma）表示：「我想我們可以說，終結煤炭近在眼前。」他提到此不具約束性的承諾已有77個簽署者，包括波蘭、越南、智利等46個國家，當中23國是首度承諾棄用煤炭。

但做出棄煤承諾的國家，不包括澳洲、印度、美國、中國、日本，這幾個主要煤炭消耗國並未簽署PPCA。全世界尚在運轉的燃煤發電廠中，約半數在中國境內，中國還計劃增建。

英國石油公司（BP）的《2021年世界能源統計》報告顯示，去年全球煤炭消耗量中國就占了54.3％，印度占11.6％，美國占6.1％。

允諾加入PPCA的新成員波蘭，是歐洲第2大煤炭消耗國，也是歐洲最大煤炭生產國。新加坡則是第一個加入PPCA的亞洲國家。其他在COP26同意簽署PPCA的國家，還包括智利、愛沙尼亞、模里西斯等。