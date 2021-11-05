摩根大通5日將中國今年第四季經濟季增長預測從5％下調至4％，主要因電力短缺造成影響，且新冠疫情復燃打擊消費者支出和服務業。

摩根大通首席中國經濟學家朱海濱在報告中指出，自8月以來，該行已經5次下調對中國增長的預期。現預計中國今年全年增長7.8％，2022年料增長4.7％。

該行指出，剔除與疫情有關的波動後，大陸平均年度GDP增長（與兩年前相比）已經明顯減速。