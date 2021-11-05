摩通再削中國增長預測 Q4季增速降至4％ 21:082021/11/05 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 摩根大通5日將中國今年第四季經濟季增長預測從5％下調至4％，主要因電力短缺造成影響，且新冠疫情復燃打擊消費者支出和服務業。 摩根大通首席中國經濟學家朱海濱在報告中指出，自8月以來，該行已經5次下調對中國增長的預期。現預計中國今年全年增長7.8％，2022年料增長4.7％。 該行指出，剔除與疫情有關的波動後，大陸平均年度GDP增長（與兩年前相比）已經明顯減速。 騰訊10月全球手遊收入年增23.3％ 群光前三季EPS 6.35元 預期半導體缺料潮明年中結束 #中國 #增長 #增長預測 #摩根大通 #下調 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》疫情降溫 美10月非農就業估大增45萬人 16:482021/11/05 財經 十年上看100兆美元 港交所：陸資本市場潛力大 04:102021/11/05 全球財經 《國際產業》全年營收目標大砍10億美元 派樂騰盤後崩跌31％ 15:232021/11/05 財經 華擎撼訊 前三季每股賺逾14元 04:102021/11/05 證券．權證 勤誠前10月營收76.69億元 超越去年全年 17:292021/11/05 財經 《資訊服務》聚碩前3季獲利創同期高 每股盈餘2.37元 16:142021/11/05 財經 宏碁小金虎 前十月營收同步增 04:102021/11/05 證券．權證 《國際經濟》Q3印尼GDP趨緩 Q4可望再添成長動力 15:572021/11/05 財經 美國9月份貿易逆差創歷史新高 對中國貿易逆差最大 16:202021/11/05 財經 利多簇擁 越南股市漲相佳 04:102021/11/05 投資理財 美股基金 連三周登吸金王 04:102021/11/05 投資理財 財經熱門新聞 業績太差市值蒸發1.25兆 海底撈年底前關300間門市 - 財經 - 工商 狂！長榮Q3毛利率衝69％ EPS衝15.15元 優於市場預期 - 財經 - 工商 進台積電2個月後悔了 碩生曝高壓慘況 過來人勸：瘋掉前快走 - 財經 錯不在台積電！蘋果A16棄用3奈米 業界曝關鍵2字 - 財經 台灣房價超高 都誰在買？他點名這些「隱形富豪」：沒在貸款的 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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