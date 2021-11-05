女性生理期的經血狀況能反應身體健康，新竹國泰醫院婦產部主治醫師張瑜芹提醒，每次經血的顏色、濃稠度以及持續時間都要留意，「有可能子宮正在透過月經向妳求救！」

張瑜芹在臉書粉專PO文指出，除了初經會比較緊張之外，大多數的女性很少留意自己的經血狀況，但其實透過每次經期來時，經血的顏色、濃稠度、持續時間，能掌握自己的身體狀況，因為有可能子宮正在透過月經發出求救訊號。

張瑜芹列出3種經血顏色，可能出現的病徵，但強調還是要依醫師的專業判斷為主。

淺紅色：看起來像是很稀的果汁，就像經血被大量水分稀釋的感覺。這有可能是因為受精卵著床出血（準備懷孕），也有可能是子宮發炎、破皮、性行為等原因出血。

深紅色：血液顏色暗且深，如果持續超過3天以上，血量大並伴隨血塊，有可能是卵巢囊腫、肌瘤增生，要趕快就醫檢查。

濃黑深褐色：如果一開始先是濃黑色經血，可能是上一次經血沒有排乾淨，會引起經期不規律、多囊性卵巢症候群的問題，表示子宮可能有沾黏凹陷，引起經血排放不順。