中央流行疫情指揮中心5日宣布鬆綁疫苗使用規定。（中央流行疫情指揮中心提供／馮惠宜台中傳真）

因應中央流行疫情指揮中心5日宣布鬆綁疫苗使用規定，台中市5日晚間宣布新冠疫苗第13期接種免透過1922預約平台，只要符合接種身份資格11月5日到12日，BNT可逕洽合約院所、AZ疫苗則可洽台中市合約醫院預約；而市府加開5天快打站，符合資格民眾都可以逕行前往接種。

台中市衛生局指出，中央鬆綁疫苗使用規定，不再侷限AZ一瓶可打10人要滿6人才能開瓶 ，BNT一瓶可打6人，鬆綁後只要完成預約民眾依約報到並經醫師評估即可接種疫苗，不須湊足一定人數才可開瓶，但並建議合約院所事先採取備選名單；衛生局解讀是可以容許疫苗殘留或剩餘，加上13期預約只達6成，因而開放讓民眾可以逕洽合約醫療院所預約接種。

台中市衛生局長曾梓展指出，第13期接種BNT第1劑、第2劑，以及AZ第1劑及第2劑，開放對象BNT第1劑為12歲以上，BNT第2劑限10月8日以前已接種BNT第1劑18歲以上民眾；而AZ第1劑則開放50歲以上民眾可預約接種，AZ第2劑限8月27日前已接種AZ第1劑18歲以上民眾。

13期自11月5日到12日施打，台中市規劃分流接種，其中BNT疫苗在43家合約醫院、378家合約診所，另於11月10日至12日在45處快打站施打；至於AZ疫苗則在43家合約醫院，11月8日、9日在台中市45處快打站施打。符合接種資格民眾11月5日至12日免透過1922預約平台，BNT可逕洽合約院所、AZ疫苗則可洽台中市合約醫院預約。至於快打站部分，可逕行前往接種。

另第12期接種完畢後，市府盤點並釋出4萬餘劑莫德納疫苗於11月4日至7日間提供民眾預約接種，開放首日已完成1萬1147劑接種，目前持續受理預約至疫苗用罄為止；只要符合接種莫德納第1劑滿10周者，至7日止接可逕洽台中市378家合約診所電話預約接種。