針對大陸國臺辦宣稱將對我行政院長蘇貞昌等人採取依法懲戒措施，大陸委員會今（5）日正告北京當局，臺灣是民主法治社會，更非對岸管轄，我方不接受專制威權的恫嚇威脅，倘對岸不顧兩岸關係、意圖破壞我民主自由、製造對立不安，我政府勢將採取必要反制作為，以保障民眾安全福祉，中共方面則必須要為可能後果自負其責。

陸委會強調，我行政院院長等官員維護國家主權民主及臺海和平擔當作為，受到各界肯定與尊敬。中共近期以來除了對臺武力威脅、升高情勢緊張，又操作所謂清單等破壞兩岸關係，這種企圖製造寒蟬效應的惡劣與不友善行徑，終極目標就在打擊與其立場相左人士向其政治主張屈服，早已引發國際社會反感，臺灣人民更已看清、絕不會妥協。

陸委會指出，我政府將針對中共對臺惡意舉措等事態發展，研議適時採取必要反制與防範措施，同時審慎檢視兩岸交流合作及其以政治干預企業經營的可能影響，研修相關應對法制規範，以確保國家安全與民眾權益。此外，政府仍將積極與國際社會合作，揭露中共侵犯臺灣、打壓民主體制行徑，並共同遏制其蠻橫作為。