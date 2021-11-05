美國生技公司莫德納表示，由於遭遇供應鏈挑戰，導致新冠疫苗上季銷售低於預期，它在同時還下修今年全年交貨與銷售預測。受此利空衝擊，莫德納股價周四（4日）重挫17％，導致市值一日間大舉蒸發超過240億美元。

莫德納周四發布到9月底為止的上季營收為49.7億美元、獲利33.3億美元，兩者均不如市場預期。它在同時還下調今年全年營收，從前估的200億美元降至介於150億美元至180億美元之間。

該公司執行長班瑟爾（Stephane Bancel）在法說會上表示，相對於年初的疫苗交貨國家只限於美國與其他數個國家，如今交付國家數目增多，也使得供應鏈趨於複雜。

他指出，雖然透過增加人手與採取其他應變方式，有助於他們短期修正供應鏈的問題，不過他補充由於疫苗交貨時間拉長，導致部分國家的疫苗交付時間將從今年第四季延到2022年初。

莫德納今年前九個月共交付5.1億劑的疫苗，然而受交貨不及影響，總計今年疫苗交貨量將介於7億到8億劑，低於先前預估的8億到10億劑。不過它強調，低收入國家將優先獲得疫苗。

相形之下，莫德納最大勁敵輝瑞疫苗銷售則表現強勁。它在日前發布今年前九個月疫苗銷售額達243億美元，至於全年銷售額可望衝到360億美元，疫苗交貨量預估達23億劑。

根據美國疾病管制預防中心（CDC）統計，全美約有逾7千萬民眾施打莫德納兩劑疫苗，在美國完全接種者當中約占36％。另外還有610萬劑疫苗在美國已被用來做為第三劑加強劑。

雖然該疫苗曾讓莫德納享有高淨利率，不過最近幾個月，已有愈來愈多聲音質疑該疫苗銷售，是否能夠在未來數年繼續成為莫德納的主要營收來源。

美國銀行甚至在8月以未來銷售預期無法支撐當前股價為由，大幅拋售莫德納持股。

儘管如此，莫德納仍是今年標普500指數當中表現最佳個股之一。受惠於疫苗銷到全球多國的利多加持，該公司股價今年來已暴衝200％。