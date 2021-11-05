悠遊付首度打入台南在地百貨通路，正式在林百貨及Focus時尚流行館上線，即日起至12月31日止，在林百貨或Focus時尚流行館使用悠遊付消費，筆筆享10％回饋，累積消費滿5000元還有加碼2張250元現金回饋券。

林百貨是台南相當具有歷史意義的建築，落成時是台南第一高樓，且配有電梯、鐵捲門等當時少見的現代化設備，是日治時期台南末廣町繁榮的象徵，二次大戰後曾改為其它用途、亦曾長期閒置，後來公告為台南市定古蹟。

響應台南市政府經濟發展局推動無現金支付以及振興地方經濟，推動林百貨及Focus時尚流行館與悠遊付串接，即日起至12月31日止，在林百貨或Focus時尚流行館使用悠遊付消費，筆筆皆享10％回饋，每悠遊付帳戶最高回饋500元，消費累積滿5000元，再贈2張250元現金回饋券，每人限贈一次，林百貨及Focus時尚流行館各有600個名額。

也就是說，活動期間在林百貨或Focus時尚流行館以悠遊付消費累積達5000元，不但可獲得500元悠遊付回饋金，還可以拿到2張250元現金回饋券，並在後續的悠遊付交易中兌換。想要採購文創或是最新的流行商品，到林百貨及Focus時尚流行館正當時。