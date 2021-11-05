元大金控長期支持兒少關懷，以涵蓋全台的綿密營業據點為種子，深入與當地社區互動，發揮金融機構服務鄰里的精神，5日透過子公司元大銀行斗南分行，捐贈後背包及小豬撲滿等用品予雲林縣古坑鄉的興昌國小及桂林國小，讓來自企業的溫暖精神透過愛心物資持續發熱。

雲林縣素有農業首都之稱，擁有豐沛的天然資源，此次接受捐贈的興昌國小位於台三線上，四周被台糖農場環繞，居民多以務農維生，全校只有22位學生，弱勢家庭約佔五成，得天獨厚的地理位置與生態環境，興昌國小實踐有機生態學校理念，落實環境永續教育；同樣也是迷你小學的桂林國小，全校37位學生，學校四面環山，學生多來自鄰近的光山、景水、水田、蟾蜍嶺、苦苓腳及石槌尾部落，學校非常注重學生的人格發展，透過「教」與「學」的歷程，啟迪學生良善品德，並強調自發、互動及共好的精神素養，培養孩子惜福及愛護環境的觀念。

改變的力量從關懷開始，元大金控身為環境變遷的綠色先鋒，與興昌國小及桂林國小同樣擁有實踐環境永續的精神，透過偏鄉的資源投入，成為社區鄰里的最強後盾，元大金控將持續深耕ESG(環境永續、社會參與、公司治理)發展，發揮金融機構正向影響力，具體實踐企業社會責任。