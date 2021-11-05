彰化銀行5日公布，10月合併稅前盈餘8.09億元，累計今年前十月的合併稅前盈餘85.95億元，累計今年前十月的合併稅前每股盈餘(EPS)為0.82元，累計今年前10月的合併稅後盈餘74.71億元，累計今年前10月的合併稅後每股盈餘(EPS)為0.71元。