彰化銀行5日公布，10月合併稅前盈餘8.09億元，累計今年前十月的合併稅前盈餘85.95億元，累計今年前十月的合併稅前每股盈餘(EPS)為0.82元，累計今年前10月的合併稅後盈餘74.71億元，累計今年前10月的合併稅後每股盈餘(EPS)為0.71元。

上銀前三季營收及EPS均創同期次高
《半導體》創見前3季獲利倍增 每股盈餘4.77元
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