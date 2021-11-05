彰化銀行10月稅前盈餘8.09億元 21:112021/11/05 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 彰化銀行5日公布，10月合併稅前盈餘8.09億元，累計今年前十月的合併稅前盈餘85.95億元，累計今年前十月的合併稅前每股盈餘(EPS)為0.82元，累計今年前10月的合併稅後盈餘74.71億元，累計今年前10月的合併稅後每股盈餘(EPS)為0.71元。 上銀前三季營收及EPS均創同期次高 《半導體》創見前3季獲利倍增 每股盈餘4.77元 #累計今年前 #彰化銀行 #合併稅前盈餘 #EPS #合併 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《資訊服務》一零四前3季獲利超車去年總和 每股盈餘衝8.37元 12:162021/11/05 財經 豐興 前十月每股稅前盈餘6.86元 04:102021/11/05 證券．權證 前三季稅後獲利2.71億元 光隆：未來二季產線滿載 16:392021/11/05 財經 華新第三季獲利爆發 前三季EPS升至2.92元創同期第三高 15:392021/11/05 財經 股市短波前三季業績－東森 稅後淨利6.5億、年增78％ 04:102021/11/05 證券．權證 大銀微系統前三季EPS達1.86元 創同期次高 15:192021/11/05 財經 《資訊服務》聚碩前3季獲利創同期高 每股盈餘2.37元 16:142021/11/05 財經 《電腦設備》緯創前3季EPS為1.83元 擬參與成運汽車現增 17:392021/11/05 財經 鋼價漲 燁輝前三季獲利創高 04:102021/11/05 證券．權證 《光電股》聖誕節敲響鐘 奇偶Q4營收望登峰 08:352021/11/05 財經 東台第三季EPS創近6年同期新高、前三季創近3年新高 10:202021/11/05 財經 財經熱門新聞 業績太差市值蒸發1.25兆 海底撈年底前關300間門市 - 財經 - 工商 狂！長榮Q3毛利率衝69％ EPS衝15.15元 優於市場預期 - 財經 - 工商 進台積電2個月後悔了 碩生曝高壓慘況 過來人勸：瘋掉前快走 - 財經 錯不在台積電！蘋果A16棄用3奈米 業界曝關鍵2字 - 財經 台灣房價超高 都誰在買？他點名這些「隱形富豪」：沒在貸款的 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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