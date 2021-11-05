醫術與藝術的跨界！台中榮總與陸府生活美學教育基金會跨界合作，在榮總院內的「中榮藝廊」舉辦「畫話協會慈善展」，今（5）日舉辦開幕活動，展出80幅身心障礙者的創作，並藉由其中一幅名為「和平綠家園」的畫作獻給疫情期間辛苦的第一線醫療人員，作為感謝之意，並為台中榮總院內環境注入人文美學氣息！

今日台中榮總團隊包括院長陳適安及副院長們、陸府建設董事執行長陳國欽、畫話協會創會理事長蔡啟海等，都親臨會場與致意。

台中榮總院長陳適安致詞時表示，感謝陸府生活美學教育基金會協助策展，將行政大樓2樓與第一醫療大樓連接的走廊打造為「中榮藝廊」，「很多同仁都表示很感動，忍不住駐足欣賞，我們希望讓病友們也能感受到心靈紓壓的效果。」

陳適安強調，台中榮總不僅持續建設軟、硬體，也相當注重院內人文氣息的提升。陸府建設過去也曾協助台中榮總的庭園美化建設，這次又大力協助藝術策展，再次感謝陸府與畫話協會！

今年適逢台中榮總創立39週年，更歷經五月以來台灣本土疫情高峰期，醫療體系進入抗疫高度緊戒狀態，台中榮總作為重症急救責任醫院，除負責地區照護救治，也配合中央調度收治雙北確診病患，防疫救人不分彼此，醫者仁心讓外界感佩，是促成此次以藝術展覽感謝醫療團隊的主要初衷。

此次慈善展覽的主辦方之一陸府生活美學教育基金會，長期關注公益、推動友善生態環境，並倡導以藝術美化人心，在疫情期間持續舉辦遠距線上藝文展覽、美學課程，陪伴民眾消弭不安與恐懼，不出門、宅藝文也能為防疫盡一份力。

陸府生活美學教育基金會表示，當此危難緊急之時，醫療人員身負民眾生命救護之責，堅守崗位，將自己與家人的健康暴露於風險之中，所承受的壓力與不安實在令人心疼。為感謝醫療團隊與疫情長期抗戰中的辛勞與無私付出，陸府生活美學教育基金會攜手「畫話協會」，用藝術作品為醫護人員與醫療院所獻上感恩之情，展覽期間自即日起到2022年2月6日止。

受邀參展的「畫話協會」，以藝術育療研習課程，讓身心障礙者能在創作之中，找回生命的成就，再次為自己開啟人生大門。本次共有80幅「畫話協會」身心障礙學會的畫作在台中榮總公共空間中展出，其中一幅「和平綠家園」畫作中的「和平鴿」意象，象徵白袍醫療人員守護人民的寓意，充滿感謝之意。此外，也希望藉由背後創作者的精神，帶給前來醫院就診陪病的民眾正向希望的力量，一掃愁容。

而在展覽開幕活動之後，陸府生活美學教育基金會特別準備了畫話協會學員作品所轉印製作的「繪畫創作杯墊」，分送給台中榮總的小兒科院童們，希望透過作品中的色彩與溫度對院童有所啟發，提升醫療環境氛圍。