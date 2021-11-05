副市長令狐榮達強調，對三接公投案沒有全盤了解無法回應，環境保護和能源進口都要兼顧。（陳世宗攝）

十二月十八日將進行全國性公民投票，其中第20案主文「您是否同意中油第三天然氣接收站(下稱三接)遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？市議員張耀中、謝志忠、王立任、張玉嬿、黃守達等人，5日詢問經濟發展局長張峯源等市府官員，此案攸關產業發展用電需求，地方主管機關應該表態。張峯源說，市府立場是汰換汰除燃煤電廠就不反對燃氣機組的興建。

張耀中說，台中市用電量從2019年起連續二年高居全國第一，且超出台中火力發電廠的發電量，三接公投案就是規畫天然氣來取代煤炭發電，而中火新設燃氣機組數度讓台中市府用都審卡關，萬一公投通過同意遷離藻，根據經濟部和中油公司計算須填補137億度電的空缺，就是中南部必須多使用500萬噸的燃煤發電，將拖慢台灣減煤、減碳、減空汙的腳步。

張耀中指出，市府常公開宣稱2019.2020二年減煤有成，生煤使用量去年降至1200萬餘噸，如果三接案的時程拖延了，未來恐讓中火再增加生煤使用量，難道要走回頭路？

張耀中表示，升格後台中是台灣第2大直轄市，擁有1000多家精密機械業，創造就業人口逾30萬，年產值逾兆，也是光電面板、航太、電子零組件、光學、自行車等產業的製造重鎮，擘劃台中產業發展的經發局應該對這案有所表態，而局長張峯源用模糊態度來詢答，可見市府整體沒有定見。

經發局長張峯源說，台中市政府對於電力的立場是，汰換汰除燃煤電廠就不反對燃氣機組的興建，另外對於公投的投票要有一個前提才能表示支持與否。副市長令狐榮達強調，對三接公投案沒有全盤了解無法回應，環境保護和能源進口都要兼顧。