大陸澎湃新聞報導，第四屆虹橋國際經濟論壇 5日《智慧財產權保護與營商環境優化分論壇》上，TCL創始人、董事長李東生針對中國企業走出去面對智慧財產權保護壁壘提出建議，企業首先要了解並遵守規則，掌握所處產業中專利的組成結構，找到最適合自身的技術方向，並提早做相關專利布局。「一定要為未來的發展投入，甚至要開發一些在當前看不到實際產品應用的專利，這些專利可能對我們當前的產品技術沒有直接幫助，但對我們所處這一個行業的發展能構成專利保護權，要做這些投入來積累。」

李東生說，TCL從小企業慢慢成長，前10年基本上沒有碰到太多智慧財產權方面的問題，一方面是由於自身智慧財產權專利很少，另一方面企業規模小，因此沒有遭遇到智慧財產權的訴訟。

但中國入世後，TCL的發展也進入了新階段。「我們的業務從中國開始走向世界。在過去這20年發展當中，我感到技術創新、智慧財產權保護對於中國企業發展是非常重要的，也可以說是決定性的。」李東生表示，在這一階段，企業面臨越來越多的技術創新瓶頸，也面臨很多智慧財產權的限制和挑戰。

中國企業走出去，面對智慧財產權保護壁壘時如何應對？李東生深刻體會到，首先要了解並遵守規則，掌握所處產業中專利的組成結構，找到最適合自身的技術方向，並提早做相關專利布局。企業一定要立足於自身，積累自己的智慧財產權和技術能力。

「一開始這個能力是比較弱，但企業一定要重視，一定要為未來的發展投入，甚至要開發一些在當前看不到實際產品應用的專利，這些專利可能對我們當前的產品技術沒有直接幫助，但對我們所處這一個行業的發展能構成專利保護權，要做這些投入來積累。」

「中國經濟全球化，一定是以技術創新作為支撐的。」持續的研發投入，能夠產生相應的智慧財產權積累。李東生表示，到今年9月底，TCL申請的專利超過8萬5000件，PCT專利超過1萬5000件。「其中PCT專利在中國企業當中我們排在前5位。有這些技術能力、專利的支撐，我們才能在海外市場發展。」

除此之外，企業還要有能力應對國外專利壁壘、專利競爭手段。「國外專利主張是有根據、有規則的，總體來講是合理的我們必須付。但是確實有很多專利擁有者，他們把這作為競爭手段，甚至把專利作為一個過度獲利的手段。」

李東生表示，這個過程中，中國企業既要遵守規則，又要找到合理的解決辦法，熟悉規則的同時用規則來保護自己。「中國企業的發展，中國經濟的發展，未來我們會在不同的產業領域和全球頭部企業競爭，在競爭當中提高我們自身的技術能力，布局好自身的發展技術和專利，這是企業持續發展的一個重要基礎和途徑。」