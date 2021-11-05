隨著電動車大廠特斯拉去年在全球帶動電動車投資熱潮，加上環保意識推動石化業轉型，傳統車廠開始擁抱新能源車趨勢，對此，德國汽車大廠福斯(Volkswagen AG)執行長Herbert Diess 近年也大力推動加速電動車，如今卻遭到董事會舉行不信任投票，主要跟他過於讚許特斯拉執行長馬斯克有關。

馬斯克10月14日現身福斯汽車的高層會議，主要是受到Herbert Diess邀請，並透過視訊向200名高層發表演說，激勵該公司更快轉向電動車發展。Herbert Diess當時提問，為何特斯拉比其他競爭對手更加靈活，馬斯克表示這跟管理風格有關，因為過去工程師的身分，對供應鏈、物流以及生產排程都有自己的想法。

Herbert Diess表示，聽到馬斯克建議福斯汽車需要減少官僚主義，更加迅速的決策，促進這家傳統汽車大廠有史以來最大轉型，並且有機會成功之際，讓他非常高興。特斯拉在今年第三季依然繳出24.13萬輛交車數成績，除了特斯拉有效與供應鏈溝通，並迅速修改韌體，解決晶片缺貨危機。

據德媒報導，福斯董事會突然對Herbert Diess發動不信任投票，甚至並開始討論新任執行長、董事會主席。媒體指出，可能是來自於德國汽車工人委員會的壓力，主要是Herbert Diess在對談之際，表示若不趕快轉型，德國汽車產業將失去競爭力，到時候失去3萬個工作機會。福斯工人委員會主席Deniela Cavallo表示，Herbert Diess利用裁員威脅工人，對於晶片荒所造成的減產問題毫無同理心，甚至強調若福斯汽車要轉型，第一個該轉變的就是決策核心。

Herbert Diess面對大火直燒，坦言說他知道很多人不喜歡他對特斯拉的態度，他表示今後即使不再提及馬斯克，仍會與特斯拉攜手改變汽車產業。

Herbert Diess周四才在員工會議上提及，特斯拉的柏林超級工廠聘僱7千名員工，每工作10個小時就能產出一輛車，福斯茲威考(Zwickau)EV廠雇用9千名員工，卻需要30個小時才能生產一輛車，他希望可以在明年降至20個小時。

據《華爾街日報》報導，Herbert Diess，未來5年福斯投資計畫，考慮在狼堡廠打造第二款電動車，目前則是已經計畫在狼堡廠生產配備先進軟體以及自動駕駛技術的Trinity EV。