戰爭下平民生存術曝光

如果台灣面臨敵軍飛彈攻擊該怎麼辦？海軍陸戰隊退役上校宋兆文提醒，在室內就躲到浴室，在室外就找空曠處臥倒，手肘撐在地面，大拇指壓住雙耳。辮子妹也街訪大學生，如果飛彈來襲怎辦？有人回答「直接被炸死就好了」、「不知道躲哪裡好，就回家，至少死家裡」！

中天電視《盧秀芳辣晚報》5日報導，第一波攻擊定義就是防空警報響起的24到48小時之內，敵軍會以各類火箭飛彈攻擊，目標是機場、飛彈陣地、雷達站、通信指揮中心等，時間很可能在凌晨4點。警報響起到飛彈落地，可能還會有3到4分鐘，就成為避難關鍵時間。

海軍陸戰隊退役上校宋兆文提醒，民眾不一定收得到警報，因為發警報機關也會被攻擊，如果戰爭發生，要看火光、要聽爆炸聲，這最準確。如果爆炸火光距離越來越近，在室內的話，馬上躲到浴室，把毛巾沾濕，裹住身體，等這一波攻擊完。若要找防空避難室，要找低樓層的，高樓層不保險。

如果在室外，宋兆文指出，找空曠的地方臥倒，手肘撐在地面，大拇指壓住雙耳，避免爆炸聲震破耳膜，手掌摀住口鼻。可以自己帶避難包，儲水儲糧，醫藥手電筒要準備好。

《辣晚報》的辮子妹也街訪大學生，如果飛彈來襲怎辦？答案包括「躲回家啊」、「躲在騎樓？」「可能防空洞吧」，還有人說「我不想躲ㄟ，就被打死吧」、「如果真的打來，政府應該會安排防空洞吧」、「現在比較少去了解防空洞的位置」、「直接被炸死就好了」、「不知道躲哪裡好，就回家，至少死家裡」！