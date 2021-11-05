第六屆屏東電影節5日揭曉得獎名單。（謝佳潾攝）

第6屆屏東電影節5日揭曉得獎名單，歷經數個月的徵件、駐地拍攝及評選，最後由曾入圍金馬獎的知名動作導演楊志龍製作的《猴東梅偵探社》脫穎而出，勇奪首獎60萬元獎金，他說，該片由鳯小岳、黃鐙輝、張允曦(小8)友情演出，他們很期待可以代言屏東。

勇奪首獎的《猴東梅偵探社》星光熠熠，除了導演楊志龍曾入圍金馬獎外，並邀請到第54屆金鐘獎迷你劇集男配角獎的黃鐙輝、入圍第7屆亞洲電影大獎最佳男配角的鳯小岳、及入圍第43屆金鐘獎迷你劇集女配角獎的張允曦(小8)主演，在劇中，他們分別飾演從小一起玩到大的青梅竹馬─阿猴、阿東及阿梅，三強聯手出撃，故事節奏和演員表現都令人驚艷，整體製作上完整度很高，且內容豐富帶出許多屏東景點，很符合本次「屏東好好」主題，贏得首獎實至名歸。

楊志龍說，他從小在屏東長大，雖然後來去台北奮鬥，但很高興這次有機會能參加電影節，展現多年累積的經驗，尤其近年屏東在縣長潘孟安帶領下越來越好，能在家鄉得獎非常開心。

其他獲獎影片也非常出色，評審團指出，獲得最佳導演獎的《Vuvu》曾智圓，不論是對在地文化或與族群間的連結，或是用文化觀點去串聯人的感情，手法都很有趣，導演對角色掌握或是音樂選擇都非常到位。

獲得最佳剪輯獎的《不會錯過的屏東》，評審團認為，剪輯相當重視整體敘事流暢性，本片運用流暢剪輯呈現出主人翁屏東青年成長遭遇的困境與矛盾，成功地將觀眾帶入故事角色中。

屏東縣長潘孟安指出，屏東電影節舉辦6屆以來，逐漸建立知名度，角逐參賽的團隊越來越多，演員陣容及故事情節越來越精彩，今年還邀請到魏德聖導演擔任代言人，就是鼓勵更多優秀人才投入影視產業。

縣府表示，本屆電影節10部入圍作品：《猴東梅偵探社》、《金色貝殼》、《在山海之間》、《那個山 那個海 那個地方》、《Vuvu》、《這次換我It’s my turn！》、《Puraruyan雲豹與獵人》、《思》、《芭蕾夢》、《不會錯過的屏東》，都已公開在屏東縣政府YouTube頻道，屏東有多好，透過這些感人作品，看了就知道。

2021屏東電影節得獎名單：

首獎《猴東梅偵探社》

最佳導演獎-《Vuvu》曾智圓

最佳演員獎-《芭蕾夢》林怡珊

最佳剪輯獎-《不會錯過的屏東》

最佳編劇獎-《這次換我It’s my turn!》

最佳攝影獎-《思》

網路人氣獎-《不會錯過的屏東》