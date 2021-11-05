新光三越百貨這夏系列活動，自2011年起，網羅超過500組台灣在地創作者用藝術展演與表演活動，透過發展藝文及發掘台灣藝術家不同面向的故事，陪伴大家走過數個盛夏時光！今年以「充滿洋蔥的動人故事」為主題，壓軸最終站11/5-11/29於新光三越台中店登場！集結12位台灣不同領域跨世代的創作者，透過漫畫、刺繡、剪黏、膠卷電影、插畫、遊戲設計等創作與觀點，發掘生活中讓人感動的故事。

其中，刺繡超過一甲子的師傅「府城光彩繡莊」繡才林玉泉，在迪化街繡莊打響了「阿泉師」的名號，更與多位台灣新銳時尚設計師合作，將傳統刺繡之美驕傲的帶上了國際！甚至還幫神明穿起了高級訂製時裝；而其徒弟，手繡藝術家李俊毅，將家鄉台南的中式立體刺繡融入現代西式服裝中，為金鐘獎及設計師週增添新穎的創新元素，還曾為金鐘獎最佳主持人創作獨特的秀服，登場金鐘獎的大型頒獎典禮舞台，演繹現代與傳統技藝的完美結合。

插畫家BLUE藍聖傑原本以辛辣的政治漫畫、女性情慾為主的繪畫風格，在成為獨當一面的父親後，畫風突變成傻甜無助卻又溫馨的親子日常，引起國內外網友共鳴，甚至於國外被大肆分享後暴紅，讓全球百萬網友分享。

漫畫家阮光民，是台灣最知名的圖像小說家，擅長描繪日常生活中的人情世故。甫入圍金鐘獎的作品「天橋上的魔術師」，更是其圖像版的作者。韓國流行將韓國網路漫畫拍成影集，而阮光明的漫畫作品「用九柑仔店」擷取小時候陪伴爺爺經營柑仔店的記憶，創作出一位青年返鄉經營傳統柑仔店的溫馨故事，也於2019年改編成電影劇作品，入圍當年七項金鐘獎！

剪黏工藝師葉明吉，是葉家剪黏技術第三代繼承人，力求變革的他，將以往難以展示的平面作品轉為立體形式的創作，不但將宮廟神明文化發揚光大，葉家剪黏更是受到國家的肯定，獲頒薪傳獎與終生成就獎；受父親的影響，文物修護師葉昭旻為延續葉家的創作，透過專業科學鑑定知識，成為修護文物的修護師，找回珍貴的剪黏作品原本的樣貌，為保護文化資產盡一份心力。

魚拓遊戲廖元瑜為人父後，感悟到小孩認識本土文化的重要性，匯集台灣神怪、宮廟文化、寓言故事及庶民生活等元素，並融合3C科技技術，做成現代小朋友易懂的手機遊戲。在娛樂放鬆的同時，亦能帶入珍稀的台灣文化，使孩子們更加認識這塊土地。

藝術家黃柏勳，從台灣的南端到北端，像是個流浪畫家，那些被黃柏勳封印、定格在畫面中的繁盛，被溫暖的色調、帶點滄桑歲月的筆觸羈押著，總能一瞬讓人感到療癒；詩人吳晟不強調華麗的辭藻，將情感透過筆尖注入詩句之中，他是關懷鄉土的詩人、是腳踏泥土以行動植根台灣土地的做田人、更是浪漫的吟唱詩人，用音樂、用影像孜孜念念續寫對台灣、對土地、對孩子的真與愛。

插畫家鄭開翔，是第一位走遍全台、離島的城市水彩插畫家，他「以繪畫代替拍照打卡」，在每一段走繪路上邂逅街屋，將老房子擬人化，讓看板、鐵皮屋、霓虹燈說古。入微的生活觀察被細膩地在畫作中凸顯，他將堅定地用繪畫持續收錄台灣不同世代的故事。