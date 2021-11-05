年底各大電商強勢登場雙11購物節，接連鋪張式宣傳搶攻網購市場；各大銀行也趁勢搭上熱潮推出超值刷卡優惠，消費者除了搞懂各大網購的回饋優惠，搭配適合得信用卡將回饋最大化更是聰明消費的首選。

解封後的疫情新生活，消費者的消費力道逐漸升溫，除了政府推出振興五倍券外，遇上即將登場的電商大檔雙11購物節，各大電商力拼再創營收高峰勢在必行。

根據資策會MIC調查顯示，消費者青睞的雙11購物平台依序為蝦皮購物（45.9％）、momo（30.9％）、PChome（30％）、Yahoo（22％）與淘寶/天貓（12.3％），由此可見，消費者對於價格取向考量仍趨於敏感，因而大部分群眾選擇蝦皮購物作為網購首選，接續才考量商品種類廣泛度、網購回饋金及物流配送速度，其中促銷手法更以免運活動（58％)最為吸引消費者，接續為銀行信用卡優惠（40.8％）。

以PChome為例，平時使用花旗PChome Prime聯名卡購物可享最高6％回饋，新戶在年底前申辦，天天享有7％無上限回饋，11/1～11/7刷花旗卡滿8000元再贈1200P幣。

momo購物網11月份天天卡友日刷卡登錄再贈現金回饋，11/1～11/13使用富邦momo卡最高回饋14％，於11月期間，每週六單筆消費滿1111元並完成登錄，還可享150momo幣回饋。

而於蝦皮購物使用國泰世華蝦皮聯名卡除了原有消費最高10％蝦幣回饋之外，本次雙11也加碼，單筆消費滿1萬2000元(含一次付清或分期付款)，就送1200蝦幣。另外，刷玉山銀行指定卡亦享滿額最高10％回饋。

使用中信英雄聯盟卡於指定電商購物累積消費達5000元最高享10％現金回饋，每月回饋上限至500元。指定電商包含PChome線上購物、momo購物網、Yahoo購物中心、蝦皮購物、淘寶網、東森購物、ViVa TV。

除了聯名卡搭配指定通路享回饋之外，原本就針對網購回饋的信用卡，也是小資族省錢回饋的刷卡首選。如彰銀My購卡除了原本4％回饋之外，六日於指定通路最高可享11％回饋。而兆豐e秒刷鈦金卡同時也享有不限通路4％回饋最高可刷到1萬元。再來就是小資族的網購神卡玉山ubear只要是線上結帳皆享有3.8％回饋。

而針對懶得研究通路優惠或信用卡選擇的消費者，也可選擇使用回饋無上限或額度較高的不限通路信用卡。如花旗Plus現金回饋鈦金卡，新戶除了可以想10％回饋之外，至Money101申辦還可獲得首刷禮 AirPods2等好禮優惠。星展銀行eco永續卡享國內外消費3％回饋，新戶申辦達成任務還有獲得小米手換6及500元回饋金等雙重好了，若是尚未綁定五倍券的新戶即刻綁定還加碼2000元回饋，另外像是凱基魔Buy卡使用10大行動支付更有高達8％回饋，新戶申辦更可最高享900元回饋。

另外，包括兆豐銀行、合作金庫銀行、國泰世華銀行、聯邦銀行、華南銀行、台新銀行等，也紛紛祭出網購刷卡促銷活動，於雙11刷卡滿額加碼最高都有超過10％的回饋率。 不過再消費前必須先確認該信用卡是否被排除在雙11折扣活動之外。

Money101總經理朱本傑表示，隨著物流的進步及消費者習慣改變，大家對於網購的習慣不僅僅只在特定節日。在支付的選擇上，也從原本的單看網購優惠直接刷卡，到現在會搭配信用卡的加碼優惠增加回饋力度，同時隨著行動支付及科技的革新，開始與電商緊密結合，讓消費者在付款上有更多元的選擇，挑選最適合自己的回饋方式。在信用卡回饋及平台優惠加持下，消費者也將會是最後的贏家。