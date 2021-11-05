鼓鼓上《Ａ級戰場》與玩家「小鼓鼓」許傑銘合影。（吉利娛樂事業有限公司提供）

炎亞綸見證《Ａ級戰場》玩家成長幅度。（吉利娛樂事業有限公司提供）

東森《Be the ONE：A級戰場》邀請歌手孫盛希以及鼓鼓（呂思緯）擔任Carry夥伴，鼓鼓分享在演藝圈中打滾的體悟：「要先懂得跪人，演藝圈又比社會更血淋淋一點，也是個很容易迷失的地點，希望玩家們在節目上成功之後，也不要忘記初衷，有成績之後也不要走偏，因為藝人對外必須要告訴大家自己有多好多棒，但有時候到某種程度會有點過頭，所以要小心！」

鼓鼓盛讚玩家「小王仁甫」吳承恩展示核心動作以及男人性感姿態時下了不少功夫，打趣喊聲：「有被『騷』到！」接著也說，玩家唱跳表現果真比單純演唱的舞台來得更優秀，就好比有些表演者演出時，也喜歡隨身攜帶幸運小物，跳舞對玩家們來說或許就是提升自信的關鍵，他更爆料自己安定內心的法寶就是「威士忌」，讓炎亞綸相當驚訝，鼓鼓隨即改口說「威士忌...杯！」讓人忍不住嘴角失笑。

而有「小鼓鼓」之稱的許傑銘被比賽中獲矚目，本尊來到節目擔任Carry夥伴，他也不忘使出渾身解數，為此私下向炎亞綸請教如何與團員們互動、互助，最終成功得到夥伴們青睞，也順勢讓舞台表現更上層樓。炎亞綸說，有感受到玩家們在跳舞方面更有自信心，「那樣的差距是好的，令人明顯感受到！」孫盛希提到，在舞蹈考核上，能感受到玩家們對唱跳相當拿手，希望大家能持續練習，做個所有層面都能完美顧及的偶像。

《Be the ONE：A級戰場》每週六22、23點於ETtoday新聞雲、星光雲首播、24點於台灣大哥大myVideo上架，每週六16點在東森綜合台32頻道播出，隔週六20點在東森超視台重播。

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