北市一名69歲林姓老翁3日不滿一名年輕乘客坐在博愛座上，便從個人推車上拿出剪刀，其見到站長上車勸導，林翁卻情緒失控拿起剪刀揮舞，遭到警方移送。警方指出，林翁為累犯，近3年內已有4次揮刀紀錄，亦是今年中秋節於台電大樓站揮水果刀造成捷運停駛3分鐘的民眾。

據了解，林姓老翁3日於捷運西門站上車，搭乘松山新店線駛往新店方向之列車，坐在一般座位上，卻因不滿博愛座遭年輕乘客霸佔，便默默自推車抽出剪刀，作勢要攻擊對方，經民眾按鈴通知北捷後，老翁見到站長上車又更怒，竟在車廂內甩起剪刀，一旁的乘客則害怕的紛紛走避。

最後列車行至古亭站後，捷運保全上車協助，詢問得知林翁要在台電大樓站下車後立即報警，大安分局羅斯福路派出所、捷運警察隊到場將林翁帶回偵辦，所幸現場無人員受傷。全案訊後，依恐嚇公危罪嫌移送法辦。

據了解，林姓老翁為累犯，今年9月19日晚間7時許，才在捷運台電大樓站恐嚇民眾，在當時警調查指出，林翁在台電大樓準備下車時，推著手推車不小心撞上站在門口的鍾姓男乘客，鍾男要求道歉，但林翁卻從推車上抽出水果刀走向鍾男，鍾男則嚇得逃出車廂，此事件在當時造成捷運一度停駛3分鐘。

林翁遭逮捕後向檢警坦承想教訓鍾男，檢察官依據監視器畫面等事證，認為林翁當時持刀只是放在身側，應無要傷人意圖，但他公然拿手行徑，已經讓鍾男以及其他人感到畏懼，10月25日依恐嚇公眾等罪將其起訴。

捷運警察隊指出，已經林翁列為管制對象，依林翁的悠遊卡做為示警，只要林翁進入捷運站，捷運公司就會獲報並加強戒備。