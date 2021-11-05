國防部長邱國正。（姚志平攝）

對於國防部長邱國正日前期勉東沙島駐軍，「一定要與島共存亡，因我死則國生」，軍事專家施孝瑋認為，真正的意思是說，抵死都不能被俘虜。因為如果被俘虜，大陸電視一播出，家屬哭天搶地，對政府會產生莫大困擾。所以意思很明顯，要把東沙島變成21世紀的一江山。

施孝瑋日前在《深喉嚨ONLINE》網路直播節目提到過去「大陳島」和「一江山」王生明的故事，尤其王生明與兒子王應文的互動，令他眼眶泛紅。

而當時政府也認為，一江山雖然守不住，但一定要派人守，堅守一天，就可使台灣的人心振奮起來；守兩天，就能使國際和大陸人心對我們的看法不一樣。

施孝瑋認為，東沙島在戰術上來講是守不住的，因為離大陸汕頭很近，才200公里，但是離高雄有400公里，從心理上來說，大陸已經把東沙和台灣一切為二了。所以邱國正部長才會說，「我死則國生」，國際社會和大陸才會知道中華民國保衛自己的決心。

施孝瑋指出，如果大陸不用硬的，如果趁島上官兵生病，大陸以人道救援為理由，把國軍官兵接到海南島，或是官兵被俘虜，政府該怎辦？

施孝瑋強調，邱國正部長說「我死則國生」，真正的意思是說，不管如何，抵死都不能被俘虜。因為如果被俘虜，大陸電視一播出，家屬哭天搶地，對政府會產生莫大困擾，所以才是「我死則國生」，意思很明顯，要把東沙島變成21世紀的一江山。