美國勞工部統計局周五 (5 日) 公布就業數據，10 月非農新增就業 53.1 萬人，遠超於市場預期，8、9月的數據獲得大幅上修，分別為36.6 萬上修至 48.3 萬，以及19.4 萬上修至 31.2 萬，失業率持續下滑、來到4.6%。美股開盤上漲近300點、來到36330.74點，GPU大廠NVIDIA股價持續勁揚近4%。

截至台灣時間5日晚間9點40分，道瓊工業平均指數上漲282.72點或0.78%、暫報36406.95點；標普500指數上漲30.73點或0.66%、暫報4710.79點；那斯達克指數上漲104.39點或0.65%、暫報16044.70點；費城半導體指數上漲63.08點或1.70%、暫報3778.85點。

5大科技巨頭股價齊揚，電動車大廠特斯拉股價跌0.30%、暫報1226.23美元。NVIDIA股價漲3.13%、暫報307.34美元；AMD股價漲1.61%、暫報139.72美元；英特爾漲1.55%、暫報51.09美元；高通漲1.85%、暫報159美元；格芯漲3.71%、暫報65美元。

台積電ADR股價漲0.75%、暫報118.71美元；聯電ADR股價漲1.44%、暫報10.90美元；日月光ADR股價漲0.83%、暫報7.28美元；中華電ADR股價跌0.051%、暫報39.51美元。

隨著就業市場持續回升，加上美國聯準會啟動每月縮減150億美元的購債行動，以及供應鏈瓶頸也逐步出現解套跡象，讓美股普遍大漲，加上輝瑞最新的研發最新口服藥，降低染疫與死亡風險89%，離疫情結束前進一大步，航空股也出現反彈行情，包括美國4大航空均出現5%以上漲勢。