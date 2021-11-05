北京時間11月4日，美國國防部發佈2021年《中國軍事與安全發展報告》。中國國防部新聞發言人吳謙今天（5日）晚間發表談話，斥責美國這份報告罔顧事實、充斥偏見，妄議中國國防政策和軍事戰略，捏造所謂「中國軍事威脅」，無端指責中方在核領域的力量建設，在台灣等問題上干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，並向美方提出嚴正交涉。

吳謙重申，中國堅定奉行防禦性國防政策和積極防禦的軍事戰略，中國的軍力發展完全是為了維護國家主權、安全和發展利益，為了粉碎任何危害地區和平穩定、繁榮的圖謀，不針對任何國家，也不會對任何國家構成威脅。近年來，中國軍隊積極服務構建人類命運共同體，積極向國際社會提供維和、護航、抗疫、人道主義救援等公共安全產品，彰顯大國軍隊的責任擔當，為世界和平與地區穩定注入了強大正能量。歷史和現實都證明，中國軍隊的發展給世界帶來的是安全而不是威脅，是機遇而不是挑戰。

「國雖大，好戰必亡。」吳謙反譏，「美方近年來加快發展核、太空、網路作戰、高超音速技術等領域的軍事力量，肆無忌憚地退出《中導條約》和《反導條約》，與英國、澳洲建立三方安全夥伴關係，開展核潛艇合作，人為製造核擴散的嚴重風險，對國際核不擴散體系造成巨大衝擊。」

吳謙反譏，眾所周知，美國擁有世界上最大的核武庫，卻仍在升級核力量，降低核門檻，美國才是全球核威脅的最大製造者。此外，美方多年來獨家阻撓《禁止生物武器公約》核查議定書談判，在境外部署200多個生物實驗室，迄今沒有完成庫存化學武器銷毀，美方行徑對世界和平與安全構成重大威脅。尤其要指出的是，在美軍核潛艇水下碰撞事故問題上，美方還欠國際社會一個清清楚楚的交代。

吳謙重申，在領土主權和海洋權益爭端問題上，中方的立場清晰明確，釣魚島及其附屬島嶼是中國領土不可分割的一部分，中國對南海島礁及其附近海域擁有無可爭辯的主權。中方始終主張通過談判磋商和平解決爭議，但堅決反對域外國家干涉介入。

吳謙強調，世界上只有一個中國，台灣自古以來就是中國領土神聖不可分割的一部分。一段時間以來，民進黨當局在外部勢力的縱容下，不斷謀「獨」挑釁，這是破壞台海和平穩定、升高台海局勢風險的根本原因。

吳謙強調，中方堅決反對美方打「台灣牌」搞「以台制華」，堅決反對任何外部勢力介入台灣事務，堅決反對民進黨當局「挾美自重」搞「以武拒統」。中華民族具有反對分裂、維護統一的光榮傳統。對於台灣當局任何分裂祖國的行徑，對於任何挑動台海緊張局勢、蓄意製造地區危機的外部勢力，中國人民解放軍都將用堅強的決心、堅定的意志、強大的能力予以迎頭痛擊。

吳謙警告，20多年來，美方一意孤行，年復一年蓄意炮製所謂「中國軍事與安全發展報告」，是赤裸裸的霸權行徑。在此，中方必須正告美方，任何試圖干涉中國內政，對中國進行霸凌的企圖與行徑，都將在中國人民解放軍這座鋼鐵長城面前碰得頭破血流。