台大為全台第一首府，更是無數學子的夢想，但能考上的人少之又少，一名男網友表示自己國中當混混，如今卻考上台大，也順勢分享了自己的求學之路，但卻也批評繁星生「打腫臉充胖子」，意外引發學生大戰。

這名自稱8+9的男網友在《Dcard》PO文「8+9如何成功進入台大」，他表示自己在國中時完全沒在念書，整天惹事生非，上學不帶書包，成天翹課打群架，不爽被訓話甚至直接站起來拍桌反嗆老師，是學校的頭痛人物。

原PO說，自己國中學測運氣好，意外摸到一所公立高中，也確立了自己考上台大的夢想。但大學學測沒考好，只考上私立學店，念了一段時間後，為了夢想還是辦了休學，在重考班拚死拚活念書，讀到差點發瘋，但也因此半年間從57級分大幅上升到68級分。

原PO表示，雖然成績上升很多，已經可以填清大或交大了，但覺得實在不甘心，因此下定決心拚指考，最終成功踏入台大校門。

但原PO話鋒一轉，痛批依靠繁星計畫入學的學生「打腫臉充胖子」，他認為，繁星進頂大成績比考試還要低很多，打著偏鄉的名義進入原本不屬於自己的頂大，但明明水平不到，進去之後想翻轉人生難上加難，「打著消除階級複製之名，但成效有待改善」，認為繁星反而加深不公平現象。

不少人稱讚「台版東大特訓班」、「8+9變成學霸，原PO超MAN」、「」、「相當立志，感謝鼓舞」、「繁星計畫真的很鳥」。但更多學生不滿跳出來反駁：「我班上的書卷都是繁星的耶」、「繁星哪裡得罪你了」、「繁星確實有優勢，但至少我還沒看過繁星入學不努力然後被退學的例子」、「個人是繁星生，沒什麼跟不上的問題，有心好好念哪有跟不上的道理，如果你要嘴繁星制度，要不要順便嘴一下推甄制度」、「我繁星也想嘴啊，當年要不是繁星，現在就是在台大不是政大了」、「我就是你口中的偏鄉繁星生啦，到現在仍然很感謝有機會到成大唸書。其實偏鄉繁星生不會自甘墮落啦，週遭的同學都很強，深知不足反而會更激勵自己向前」、「抱歉，你這文筆我看不出來是台大的」、「你知道這幾年繁星計畫的學生在頂大的表現都比指考和學測還好嗎」、「前面看還覺得很勵志，結果只是想嘴繁星，我們班上前五都繁星的你知道嗎」。