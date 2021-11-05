台中捷運（簡稱中捷）公司看好捷運站智能販賣機設點商機，與在地知名品牌黑沃咖啡合作，選擇在文心崇德站、文心中清站、文華高中站、市政府站及文心森林公園站，共計5個車站，設置咖啡智能販賣機，5日起開賣，通勤族可買杯咖啡溫暖身心。中捷公司表示，除專注在交通運輸本業外，也利用車站空間，持續積極開發業外收入。

中捷除專注在交通運輸本業外，也持續積極開發業外收入，利用車站空間創造營收。中捷表示，根據國際咖啡組織（ICO）調查，台灣民眾咖啡飲用量逐年上升。

為搶搭這波商機，中捷特地與台中在地知名品牌黑沃咖啡合作，經過車站調查，並考量周邊環境及旅運量，選擇在文心崇德站、文心中清站、文華高中站、市政府站及文心森林公園站，共5個車站設置咖啡智能販賣機，在捷運綠線營運時段，提供優質咖啡，5日起開賣，可滿足旅客在通勤或旅途中對咖啡的需求。

中捷指出，黑沃咖啡標榜在智能販賣機，也能品嘗到與門市相同品質的咖啡，販賣機選用的精品系列咖啡，獲得2019-Coffee Review（專業咖啡評鑑）91分，風味出色，且自動落杯及蓋杯功能，讓消費者喝起來，更方便、更安心。

此外，民眾下載黑沃咖啡APP，即贈送1杯美式咖啡，單筆購買5杯以上，還享優惠，寄杯也可在全台門市及智販機兌換。尤其，智能販賣機強調零接觸，採用數位支付方式，可使用Line Pay、線上刷卡，及悠遊付。至於悠遊卡支付功能，目前正在開發中。