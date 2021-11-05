樂天桃猿5日繼續作客洲際迎戰中信兄弟，「開箱」年僅19歲的左投林子崴，他初登場表現不俗，先發5局失1分，加上「暴力猿」打線再度發威，成晉、朱育賢同場開轟助拳，以3比1奪下2連勝，林子崴以不滿20歲的年紀寫下中職史上最年輕初登板即先發勝投紀錄

林子崴畢業於穀保家商、是2019年U18世界盃冠軍成員，去年季中選秀被猿隊在第2輪選進，本季在二軍出賽7場都是先發，取得1勝1敗、自責分率4.95，生涯初登板就是在下半季關鍵時刻。

開局林子崴控球不穩，接連保送兄弟前2棒王威晨、江坤宇，三振許基宏後又被詹子賢敲安，二壘的王威晨跑回追平分，但他隨即回穩，讓黃鈞聲、岳東華敲飛球出局。

度過首局亂流後，林子崴越投越穩，只再被敲1支安打和投出1保送，初登板用83球完成5局任務，投出2次三振、3保送，僅被敲2安、失1分，打線則有成晉、朱育賢棒打兄弟王牌投手德保拉，退場時猿隊以3比1領先，林子崴是勝投候選人。

最終猿隊以2分差擊敗兄弟，林子崴以19歲又228天之齡，寫下中職最年輕初登板先發拿下勝投新紀錄，原紀錄為今年5月7日中信兄弟余謙的20歲又29天。